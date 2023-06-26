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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

شاهد ..محافظ الغربية يترأس الاجتماع الدوري للمجلس الطبي..صور

محافظ الغربية
محافظ الغربية

ترأس الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية مساء اليوم، الاجتماع الدوري للمجلس الطبي والذي عقد مساء اليوم بديوان عام المحافظة، لمناقشة عدد من الملفات المطروحة على المجلس.

 

وخلال الاجتماع ناقش المحافظ استعدادات مديرية الصحة وهيئة التأمين الصحي والمستشفيات الجامعية لاستقبال عيد الأضحى المبارك، موجهاُ برفع درجة الاستعداد القصوى داخل المستشفيات والوحدات الصحية والتأكيد على تواجد الأطباء بالوحدات الصحية، كما وجه بمتابعة توفير المستلزمات الطبية خلال فترة الأعياد والتشديد على تواجد مديري المستشفيات والأقسام ومتابعة عملية تقديم الخدمات الصحية بأقسام الاستقبال، إلى جانب التنسيق المستمر بين مستشفيات الصحة والتأمين الصحي والجامعة والشرطة والمستشفيات العسكرية.

 

محافظ الغربية يتابع مشروعات التنمية المحلية بحياة كريمة

وناقش المجلس، وضع آلية لتأمين الأطقم الطبية من الاعتداءات أثناء تأدية عملهم، حيث أكد المحافظ على ضرورة التصدي بشكل حازم لأي محاولات تعدي أو إعاقة للأطقم من أداء عملها، كما وجه المحافظ بضرورة وجود مقر لتلقى شكاوى المواطنين في المستشفيات وخط تليفون لتلقي شكاوى المواطنين.

 


وفي ذات السياق بحث المجلس تشكيل لجنة للإشراف على محور الصحة في ملفات توطين أهداف التنمية المستدامة، المبادرة الرئاسية حياة كريمة، المؤشر التنافسي للمحافظات، إلى جانب التعاقد مع شركات للصيانة والنظافة والأمن للمستشفيات والوحدات الصحية والعيادات الخارجية لحفظ النظام وضمان انتظام حسن وسير العمل.

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محافظ الغربية مبادرة الرئاسية لمستلزمات الطبية لمستشفيات الجامعية لمبادرة الرئاسية لمحافظات لمبادرة الرئاسية حياة كريمة للمحافظات مستشفيات الجامعية والمستشفيات الجامعية

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