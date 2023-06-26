عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الغربية يتابع مشروعات التنمية المحلية بحياة كريمة

محافظ الغربية
محافظ الغربية

استكمل الدكتور طارق رحمي محفظ الغربية جولاته الميدانية لمتابعة مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمركز زفتي، حيث تفقد اليوم عدد من مشروعات التنمية المحلية بحضور الأستاذة نجوى العشيري السكرتير العام، الأستاذ إبراهيم فايد رئيس مركز ومدينة زفتى والعميد نهاد عويضة مندوب شركة الإنتاج الحربي المنفذة للمشروعات.

 

وخلال الجولة تفقد المحافظ مشروعات الأسواق النوذجية بقرى سندبسط وتفهنا العزب، كما تفقد مشروعات الحماية المدنية بقرى سندبسط، الغريب، تفهنا العزب وسنبو الكبرى واختتمت الجولة بتفقد الموقف النموذجي بقرية سنبو الكبرى.

وقال رحمي إن مركز زفتى يشهد تنفيذ 21 مشروع من مشروعات التنمية المحلية بقيمة 99.5 مليون جنيه تم نهوهم بنسبة 80% وجاري الانتهاء من باقي المشروعات قبيل انتهاء المرحلة الأولى.

وأشار المحافظ إلى استمرار تنفيذ الجولات الميدانية والاجتماعات الدورية من أجل الوقوف الفعلي على نسب التنفيذ ووضع كافة الحلول التي تضمن سرعة نهو الأعمال المتبقية في المبادرة.

محافظ الغربية يتفقد منافذ بيع اللحوم المدعمة بكفر الزيات والمحلة وسمنود

يذكر أن المشروع القومي "حياة كريمة" لتنمية قرى الريف المصري هو مشروع القرن والذي قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بتدشينه كمبادرة رئاسية في بداية عام 2019 وتحول إلى مشروع قومي في بداية عام 2021، حيث يتم تنفيذ 876 مشروع داخل (54) قرية و (88) تابع في مركز زفتى بتكلفة إجمالية 4 مليار جنيه.

IMG-20230626-WA0048
IMG-20230626-WA0048
IMG-20230626-WA0047
IMG-20230626-WA0047
الدكتور طارق رحمي الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس عبد الفتاح السيس المبادرة الرئاسية حياة كريمة المبادرة الرئاسية المرحلة الأولي من المبادرة المشروع القومي حياة كريمة المشروع القومي رئيس عبد الفتاح السيسي طارق رحمي عبد الفتاح السيسي مشروعات التنمية المحلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كل شيء أصبح أنقاضا.. حكاية 60 دقيقة من الرعب داخل عقار الإسكندرية

بسبب سطلانة .. هدية غير متوقعة لـ طاهر محمد طاهر

عملات جديدة.. روسيا تفجر مفاجأة مدوية بشأن نهاية عصر هيمنة الدولار

هل الانتماء أصبح موضة قديمة؟| يوسف وجعفر وثنائي الأهلي يرفعون شعار المال أولا

مفاجأة.. محاولات للصلح بين سيف جعفر وإدارة الزمالك

مدرس ينشر نموذج إجابة امتحان كيمياء الثانوية العامة 2023 لطمأنة الطلاب

البانيه نزل 25|تراجع جديد يضرب أسعار الدواجن بعد هبوط الأعلاف 9000 جنيه

قائد فاجنر يخرج عن صمته لأول مرة منذ فشل تمرده على روسيا

ترشيحاتنا

مسؤولون أمريكيون يعلنون عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا

رغم اعتراضات أمريكا.. إسرائيل تخطط لبناء 5,700 وحدة استيطانية بالضفة الغربية

أركان الحج وواجباته السبعة .. تعرف عليها بالتفصيل

عملات جديدة.. روسيا تفجر مفاجأة مدوية بشأن نهاية عصر هيمنة الدولار

سعر الذهب يستقر في محلات الصاغة اليوم .. تفاصيل

ماذا يحدث لجسمك عند تناول القشة والكرشة والممبار

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث لجسمك عند تناول القشة والكرشة والممبار

وزير الصحة يتابع مؤشرات أداء حملة 100 يوم صحة من العاصمة الإدارية

اوعي تشتريها.. علامات تدل على أن اللحوم كبيرة العمر

ظهور كائنات بحرية غريبة يثير قلقا في بريطانيا.. ما القصة؟

فيديو

سر اعتزال فنانة شهيرة | موقف خلاها تصلي وتصوم 12 سنة وتعمل 11عمرة

أحمد حلمي يطرح أغنية أوووه من مسرحية ميمو.. فيديو

سنين شايلني وفي ضهري.. تعليق مؤثر من مريم الخشت لخطيبها.. شاهد

عملتي تريند فاشل.. مروة صبري تفتح النار على ميرهان حسين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: لغز فاغنر والجنجويد !

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: فقه الأضحية ومقاصدها التربوية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: قهوة وقرص ليريكا على متن الغواصة تيتان

هند عصام

هند عصام تكتب : مغامرة تيتان ولغز الأميرة المنحوسة

د جمال عبد ربه

جمال عبد ربه يكتب: دكتور عويضة وحلم الذهب الأبيض

نهال علام

نهال علام تكتب: قمة الميثاق التمويلي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الذكاء الاصطناعي والروبوتات القاتلة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب .. لبيك اللهم لبيك

اﻟﻤﺰﻳﺪ