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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

22 منفذ لبيع اللحوم البلدية بأسعار مخفضة داخل كافة مراكز المحافظة

محافظ الغربية يتفقد منافذ بيع اللحوم المدعمة بكفر الزيات والمحلة وسمنود

محافظ الغربية
محافظ الغربية

استكمل الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، جولاته الميدانية لمتابعة سير العمل بمنافذ بيع اللحوم الحية المدعمة والتي أقامتها المحافظة تنفيذاً لتكليفات مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحليةـ بتوفير اللحوم البلدي بأسعار مخفضة عن مثيلاتها في الأسواق، حيث شملت جولة المحافظ المنافذ بمراكز كفر الزيات، المحلة وسمنود.

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وخلال الجولة تفقد المحافظ منفذ بيع اللحوم بشارع طلعت حرب بجوار مسرح 23 يوليو بحي أول المحلة، منفذ بيع اللحوم داخل معرض السلع الغذائية بجوار مجلس مدينة المحلة، منفذ بيع اللحوم بقرية محلة أبو علي، منفذ بيع اللحوم بميدان أوسكار بمدينة كفر الزيات ومنفذ بيع اللحوم بسمنود بجوار مجلس المدينة القديم.

وأشار محافظ الغربية أن المحافظة مستمرة في التوسع في إقامة منافذ السلع الغذائية وخاصة اللحوم بمناسبة عيد الأضحى المبارك، حيث تم إقامة 22 منفذ لبيع اللحوم الحية سواء داخل منافذ فرحة العيد أو في شوادر منفصلة بكافة المراكز لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وخاصة محدودي الدخل.

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وقال المحافظ أنه يتم توفير كافة السلع الغذائية بأسعار مخفضة عن الأسواق وخاصة اللحوم البلدية الطازجة إلى جانب توفير مستلزمات العيد من ملابس لمختلف الفئات والأعمار، مشدداً على استمرار حملات الرقابة والتفتيش على تلك المنافذ وعلى كافة الأسواق ضمن خطة المحافظة وحرصها على صحة وسلامة المواطنين.

وأضاف رحمي أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى في كافة القطاعات استعداد لعيد الأضحى المبارك حيث سيتم فتح كافة المجازر بالمجان أمام المواطنين مع منع الذبح في الشوارع والميادين العامة.

محافظ الغربية يتفقد منافذ بيع اللحوم بحي أول طنطا

وعلى هامش الجولة تفقد المحافظ منفذ بيع السلع الغذائية بكفر الزيات، أعمال تطوير ميدان المحكمة، أعمال رصف وتطوير شارع البحر وأعمال رفع المخلفات من شريط السكة الحديد بالمحلة.

رافق المحافظ خلال جولته اللواء عمرو فكري رئيس مركز ومدينة المحلة، اللواء هشام رفعت رئيس حي ثان المحلة، المحاسب أحمد المغاوري رئيس حي أول المحلة، الأستاذ عادل داوود رئيس مركز ومدينة كفر الزيات والأستاذ إسلام النجار رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ.

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