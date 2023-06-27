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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

سكان شارع الدكتور أحمد سعيد بأسيوط يصرخون من غلقه بالكتل الخرسانية

صدى البلد

استغاث سكان شارع الدكتور أحمد سعيد - التابع لحى شرق مدينة أسيوط، في رسالة لخدمة القرّاء " بين الناس" التي يقدمها موقع صدى البلد، بالمسئولين لرفع الكتل الخرسانية لتسهيل سير المواطنين.


ويقول المواطن أحمد أبو ضيف أحد السكان المتضررين في رسالته : نعانى نحن سكان شارع الدكتور أحمد سعيد -حى شرق مدينة أسيوط من استمرار إغلاق الشارع بالكتل الخرسانية رغم نقل مديرية الأمن إلي أسيوط الجديدة منذ شهور، فما الداعى الآن بإغلاق الشارع سوى التضييق علي السكان والمارة؟؟.

وأضاف : سبق وقدمنل شكوى للمحافظة من خلال صفحتها علي الفيس بوك دون جدوى أو تدخل لحل المشكله.

مناشد المسئولين العمل حل المشكلة للتخفيف الجهد على الأهالي وخاصة ان هناك كبر السن وأصحاب الهمم من ذوي الاحتياجات الخاصة الذي لا يتحملون السير لمسافات كبيره.

للتواصل مع القارئ من خلال رقم

01003040639

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

 

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين للتواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

أسيوط الجديدة الكتل الخرسانية

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