بدون إنارة.. سكان شارع عصام حلمي في سموحة يشكون من تعطيل الكشافات

استغاث سكان شارع عصام حلمى المصرى _ بمنطقة الفيلات _ سموحة _ التابعة لمحافظة الإسكندرية، في رسالة بعثوا بها لخدمة القرّاء “بين الناس” التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، بالمسئولين؛ لعدم وجود إنارة في بعض الأعمدة المتتالية، ما يعرض حياتهم للخطر.

ويقول المواطن عمرو المصري، أحد السكان المتضررين في رسالته: “أعمدة الإنارة بشارع عصام حلمى المصرى وشارع رقم 2 العمودى على شارعنا لم تتم صيانتها منذ سنوات، الفوانيس قديمة جدا بعضها يعمل والآخر لا يعمل وفى حاجة إلى تغيير الفوانيس بلمبات ليد البيضاء مثل الشارع الموازى لشارعنا شارع كمال الدين صلاح وشارع رقم 1”.

وأضاف: “الإضاءة ضعيفة جدا، ما يتيح الفرصة لكثير من الشباب المستهتر للوقوف أمام الفيلا تحت الأشجار الكثيفة والإنارة الهادئة لتعاطى المخدرات أو الوقوف مع فتيات لعمل أعمال مخلة بالآداب”.

وتابع: “أضيف إلى ذلك، أنه منذ 3 أسابيع ونحن نعانى من انقطاع الإضاءة بجميع الأعمدة بشارع عصام حلمى المصرى وشارع رقم 2، وقد بلغت ثلاثة مرات من خلال الهاتف على رقم 114 الخاص بغرفة عمليات حى شرق، وكان الحقيقة يتم الرد علي سريعا و تقبل الشكوى من انقطاع الكهرباء بالشارعين، ولكن حتى يومنا هذا لم يتم اتخاذ اللازم”.



واستطرد: "أطالب عن السكان بالمنطقة باتخاذ اللازم بإصدار أوامركم لإصلاح العطل لإعادة الكهرباء بالأعمدة، مع تغيير فوانيس الأعمدة بفوانيس ليد البيضاء القوية الموفرة لإنارة الشوارع، حيث إن اللمبات الموجودة قديمة جدا و غير موفرة، و عمل حملات مستمرة من الشرطة للمحافظة على الأمن بالمنطقة ومنع كل من يخالف القوانين من تعاطى المخدرات وعمل الأعمال المخلة بالآداب.

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة “بين الناس” حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسؤولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.