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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ثقافة

افتتاح معرض شارع وحارة للفنان محمد عبد الغني بقاعة الباب سليم.. تفاصيل

صدى البلد

ينظم قطاع الفنون التشكيلية معرض "شارع وحارة" للفنان محمد عبد الغنى، بقاعة الباب سليم، وذلك في تمام الساعة السابعة مساء، من مساء اليوم الثلاثاء الموافق 4 يوليو 2023 بقاعة الباب سليم،  ويأتى ذلك تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة والدكتور وليد قانوش رئيس قطاع الفنون التشكيلية ، ومن المقرر أن يستمر المعرض حتى 15 يوليو 2023. 

يشار إلى أن الدكتور وليد قانوش سبق وافتتح خلال شهر مايو الماضى المعرض الفنى أصداء الأزمنة، للفنان مجدى عبد العزيز، وسط حضور الدكتور الفنان حمدى أبو المعاطى والعديد من التشكيليين وبعض من الشخصيات العامة،.

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ولد مجدي عبدالعزيز إمام في 8 مارس بحي عابدين، بالقاهرة، وحصل على الدكتوراه المعادلة فى الفنون التطبيقية المجلس الأعلى للجامعات المصرية 1987، الدبلوم العالي من الأكاديمية العليا فى الاتصالات المرئية والتصميم للفنون ببرلين الغربية ألمانيا 1986، نال لقب مصمم عال من الأكاديمية العليا للفنون ببرلين 1986، ماجستير في فن الإعلان من كلية الفنون التطبيقية 1982، بكالوريوس كلية الفنون التطبيقية قسم الإعلان جامعة حلوان 1973 بدرجة امتياز تخصص إعلان وفن الكتاب، درس بالقسم الحر- كلية الفنون الجميلة مع كل من الأساتذة عبدالعزيز جاويش، حامد ندا، حسني البناني 1972، درس بالقسم الحر "التصوير الزيتي" في الجامعة الأمريكية 1971.

قطاع الفنون التشكيلية الدكتورة نيفين الكيلاني الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة الفنون التطبيقية الفنون الجميلة الكيلاني وزيرة الثقافة

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