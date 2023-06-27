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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إسرائيل: عملية محدودة خاطفة في شمال الضفة باتت قريبة

اسرائيل: عملية محدودة
اسرائيل: عملية محدودة خاطفة في شمال الضفة باتت قريبة

تعالت الأصوات في اسرائيل بضرورة شن عملية عسكرية واسعة في شمال الضفة الغربية عقب اطلاق صاروخين من جنين باتجاه مستوطنة جلبوع القريبة .

وكشفت المواقع العبرية بأن الجيش الإسرائيلي بصدد القيام بعملية محدودة في جنين وأنها باتت قريبة من اي وقت مضى . نوقشت مرة أخرى الحاجة إلى عملية عسكرية في شمال الضفة. خطة الجيش الإسرائيلي عملية محدودة - وليست "سور واقي 2" ولن يمكث الجيش مدة طويلة في المنطقة ، ولكن دخول قوات كبيرة بطريقة مستهدفة إلى أهداف محددة مسبقًا لمدة تصل إلى 48 ساعة.

وافاد مسؤولون في الجيش الإسرائيلي انه بعد إطلاق الصاروخ من جنين: "قد تكون هناك عملية محدودة.


من ناحية أخرى ، تسمع أصوات داخل إسرائيل تقول" على قوات الأمن أن تقرر متى تبدأ عملياتها - وألا تستسلم لاستفزازات الطرف الآخر وأن هذه خطوة مقلقة و يجب التأكيد على أن حماس تنقل الكثير من التقنيات والمعلومات إلى الضفة".

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