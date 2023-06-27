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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ارتفاع واضح في درجات الحرارة..تعرف على حالة الطقس اليوم الثلاثاء

الطقس
الطقس

قدّمت الإعلامية لميس سلامة، تقريرًا عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء، 27 يونيو 2023، في القاهرة والمحافظات.

واستعرض التقرير، المذاع عبر برنامج «صباح البلد»، الذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء.
 

وتتوقع الهيئة العامة ل الأرصاد الجوية، حالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية، ويصاحبه ارتفاع فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء، إلى جانب نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة، مما يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية وسقوط أمطار قد تكون رعدية أحيانًا.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء:
العظمى الصغرى

القاهرة 35 - 23
الإسكندرية 30 - 22
الإسماعيلية 36 - 22
الغردقة 38 - 28
أسوان 41 - 28
سوهاج 39 - 25
المنيا 37 - 22

درجات الحرارة الطقس حالة الطقس الأرصاد الجوية اخبار التوك شو

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ارتفاع واضح في درجات الحرارة..تعرف على حالة الطقس اليوم الثلاثاء

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