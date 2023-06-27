الطقس اليوم| ارتفاع ملحوظ في الحرارة والرطوبة.. والعظمى تتجاوز 40 درجة بالصعيد

تشهد حالة الطقس اليوم، استقرارا في درجات الحرارة على أنحاء البلاد كافة، حول معدلاتها الطبيعية، حيث تسجل العظمى على الوجه البحري 35 درجة نهارا، بينما تسجل 41 درجة في الصعيد.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية، إن حالة الطقس اليوم، معتدل الحرارة في الصباح الباكر على الأنحاء كافة، ومع تقدم ساعات النهار يكون الطقس حارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.

بينما يكون الطقس شديد الحرارة، نهارا على جنوب سيناء وجنوب البلاد، وخلال ساعات الليل يكون الطقس معتدل الحرارة على الأنحاء كافة.

ويشهد الطقس اليوم، زيادة ملحوظة في نسبة الرطوبة نهارا مما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل، بقيم تتراوح ما بين درجتين إلى 3 درجات مئوية.

وحول حالة البحرين خلال الطقس اليوم، تكون حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر إلى متر ونصف، وحالة البحر الأحمر معتدلة، وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر ونصف إلى مترين ونصف.

وعن درجات الحرارة المتوقعة خلال الطقس اليوم، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 35 للعظمى والمحسوسة 37 درجة.

السواحل الشمالية 30 للعظمى والمحسوسة 33 درجة.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 38 للعظمى والمحسوسة 40 درجة.

شمال الصعيد 37 للعظمى والمحسوسة 39 درجة.

جنوب الصعيد 41 للعظمى والمحسوسة 42 درجة.