الأرصاد: ارتفاع طفيف في درجات الحرارة نهارا مقارنة بالأسبوع الماضي

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، إنّ الأجواء مستقرة بشكل كبير في أغلب المحافظات، لكن هناك ارتفاع طفيف في درجات الحرارة نهارا مقارنة بالأسبوع الماضي.



وأضافت "غانم"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وجومانا ماهر ودينا شرف، أنّ متوسط قيم الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى سيكون ما بين 34 إلى 35 درجة مئوية نهارا، وتعتبر المعدلات الطبيعية لمثل هذا الوقت من العام، ولكن هناك ارتفاع في نسب الرطوبة.



وتابعت، أن وجود نسب الرطوبة في الجو يزيد من إحساسنا بارتفاع في درجات الحرارة، ونشعر بأن قيم الحرارة أعلى من القيم المعلنة بنحو 3 درجات أو 2 درجة، ولذلك، فإن طقس النهار يكون حارا على أغلب المناطق الشمالية، مثل السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى، وطقس شديد الحرارة في المناطق الجنوبية؛ شمال وجنوب الصعيد في ظل زيادة فترة سطوع أشعة الشمس.