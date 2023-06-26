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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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شبورة مائية ونشاط للرياح | تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين

الأرصاد الجوية
الأرصاد الجوية

أكدت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أنه خلال فترات الليل ومع غياب أشعة الشمس تنخفض درجات الحرارة، والأجواء تكون معتدلة تماما في أغلب محافظات الجمهورية، وبخاصة في ساعات الليل المتأخر وفترة الصباح الباكر.

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وأضافت "غانم"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى: "سيكون هناك نشاط نسبي للرياح غير مثير لأي رمال وأتربة، وسيساعد في ساعات الليل على تلطيف الأجواء في أغلب محافظات الجمهورية".

وتابعت: "تتكون الشبورة المائية في فترة الصباح الباكر وساعات الليل المتأخر على أغلب الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وهذه الشبورة تؤدي إلى انخفاض طفيف في الرؤية الأفقية في فترة الصباح الباكر، لكنها سرعان ما تتلاشى مع سطوع أشعة الشمس".

وأكدت، أن الأجواء ستستقر بشكل كبير حتى نهاية الأسبوع مع فترة الإجازة، والعظمى على القاهرة الكبرى سيكون متوسطها ما بين 34 و35 درجة مئوية في فترة النهار، كما أن الرطوبة في المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط ستكون أعلى من المناطق الداخلية وتصل إلى 85%.

 

الأرصاد الأرصاد الجوية درجات الحرارة محافظات القناة الأولى

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