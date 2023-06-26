الأرصاد تحذر بشأن الطقس من 12 ظهرًا حتى الثالثة عصرًا

حذرت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، التعرض لـ اشعة الشمس فترة الظهيرة، أي من الساعة 12 ظهرًا حتى الثالثة عصرًا، وذلك بسبب حرارة الجو.

وأضاف عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر، المذاع على القناة الأولي، أن فترة الظهيرة هي أكثر فترة يكون بها أشعة شمس، ولذلك وضع غطاء على الرأس أمر مهم.

ولفتت إلي أن تناول المياه وارتداء الملابس الفاتحة مطلوبة في ظل هذا الجو الحار، وطالبت المواطنين بعدم الاستماع لـ أي شائعات خاصة بالأرصاد.

وكشفت عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد أجواء مستقرة بشكل كبير على أغلب المحافظات، ولكن درجات الحرارة الأسبوع الحالي مرتفعة بعض الشيء عن الأسبوع الماضي، أن متوسط درجات الحرارة على القاهرة الكبرى بين الـ 34 و 35 درجة في فترة النهار.



ولفتت إلي أن درجات الحرارة الحالية تعتبر في المعدلات الطبيعية في هذا التوقيت من العام، ولكن نسبة الرطوبة الموجودة في الجو تتسبب في شعور الكثير بـ أن هناك ارتفاعا في درجات الحرارة.



وأشارت إلي أن فترة الصباح ستتكون شبورة مائية، وأن على سائقي السيارات توخي الحذر، اثناء السير، وعلى الجميع توخي الحذر أثناء السير.



وأوضحت أن الرطوبة في فترة المحافظات تكون بين 50 لـ 55% ولكن المناطق الساحلية سيكون بها نسبة الرطوبة أعلي وتصل لـ 75 %.