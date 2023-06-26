الأرصاد : نسبة الرطوبة بالمناطق الساحلية تصل لـ 75 %

أكدت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد أجواء مستقرة بشكل كبير على أغلب المحافظات، ولكن درجات الحرارة الأسبوع الحالي مرتفعة بعض الشيء عن الأسبوع الماضي.



وأضاف عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر، المذاع على القناة الأولي، أن متوسط درجات الحرارة على القاهرة الكبرى بين الـ 34 و 35 درجة في فترة النهار.



ولفتت إلي أن درجات الحرارة الحالية تعتبر في المعدلات الطبيعية في هذا التوقيت من العام، ولكن نسبة الرطوبة الموجودة في الجو تتسبب في شعور الكثير بـ أن هناك ارتفاعا في درجات الحرارة.



وأشارت إلي أن فترة الصباح ستتكون شبورة مائية، وأن على سائقي السيارات توخي الحذر، اثناء السير، وعلى الجميع توخي الحذر أثناء السير.



وأوضحت أن الرطوبة في فترة المحافظات تكون بين 50 لـ 55% ولكن المناطق الساحلية سيكون بها نسبة الرطوبة أعلي وتصل لـ 75 %.



