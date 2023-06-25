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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خلال 72 ساعة| الأرصاد توجه تحذيرا عاجلا للمواطنين

حالة الطقس خلال الأيام
حالة الطقس خلال الأيام المقبلة

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية المتوقعة خلال الـ 72 ساعة القادمة على القاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية.
 

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أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأحد 25-6-2023 

قالت الدكتورة “ غانم” خلال تصريحات متلفزة، إن حركة الملاحة البحرية على مدار الـ 72 ساعة القادمة في البحرين الأحمر والمتوسط ستكون معتدلة والبحرين مؤهلين تمامًا لكافة الأنشطة البحرية، لافتة إلى أن ارتفاع الأمواج لن يتجاوز الـ 1.5 متر.

وحذرت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية من التعرض المباشر لأشعة الشمس خاصة فترة الظهيرة، حيث يتم تسجيل فيها أعلى درجة حرارة على مدار اليوم، مشددة على أهمية التواجد أفل الشمسيات خلال هذه الفترة.
 

ولفتت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إلى أن البلاد تشهد أجواء صيفية مستقرة وتعتبر درجات الحرارة حول المعدلات الطبيعية لها في مثل هذا الوقت من العام، حيث تتراوح العظمى بين الـ 34 والـ 35 درجة مئوية على القاهرة الكبرى ومتوقع استمرار هذه الأجواء على مدار هذا الأسبوع.
 

طقس اليوم الأحد
 

وأشارت  إلى أن الكتل الهوائية المؤثرة على البلاد قادمة منعلى البحر المتوسط والتي تكون محملة بكميات من بخار الماء، حيث يعمل على زيادة نسب الرطوبة في الجو، متابعة أنه خلال فترة النهار تسود أجواء حارة على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري وبعض المناطق من السواحل الشمالية.
 

وتابعت: بينما تسود أجواء شديدة الحرارة على شمال وجنوب الصعيد خلال فترة النهار، أما خلال فترات الليل تسود أجواء معتدلة تمامًا، بجانب وجود نشاط نسبي للرياح غير مثير للرمال والأتربة وتكون شبورة مائية حفيفة خلال ساعات الليل المتأخرة وساعات الصباح الباكر.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد : 


العظمى الصغرى
القاهرة 35 - 23
الإسكندرية 30- 23
الإسماعيلية 36 - 22
الغردقة 38 -27
أسوان 42- 29
سوهاج 39 - 24
المنيا 38 - 24

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