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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأحد 25-6-2023 

صدى البلد

مع حلول عيد الأضحى المبارك تزداد زيارات ربات المنازل علي السوق لتخزين الخضروات والفواكه نظراً لعطلة الأسواق المصرية في هذه الأيام المباركة، إليكم آخر أسعار سوق العبور اليوم الأحد 25-6-2023 يقدمها لكم موقع "صدي البلد" . 

شهدت الأسواق المصرية ارتفاعا مفاجئا لأسعار بعض الخضروات والفواكه حيث جاءت الأسعار كالتالي: 

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أسعار الخضروات اليوم الأحد  : 

كيلو البطاطس 9 إلي 10جنيهات، الفلفل الرومي من 15 إلي 20جنيهات، وفلفل الألوان من 20 إلي 25جنيها. 

الباذنجان الأبيض من 10إلي 13 جنيها، و الباذنجان البلدي من 10 إلي 15جنيها، وجاء الباذنجان الرومي من 8إلي 10جنيهات، الفاصوليا الخضراء من 10إلي 15 جنيها، وسعر الجزر من 5 إلي 8 جنيهات، والكرنب من 7 إلي 10جنيهات، والقرنبيط من 8 إلي 10 جنيهات. والخس من 3 إلي 5جنيهات للحزمة، والثوم من 8 إلي 11جنيها، والبنجر من 3 إلي 6 جنيهات، و الخيار من 7 إلي 10جنيهات و الخيار البلدي من 5 إلي 8جنيهات، و القلقاس من 4 إلي 7 جنيهات، والبصل من 15 جنيه إلي 25 جنيها، والكوسة من 12 إلي 15 جنيها، وكيلو الطماطم من 4 إلي 6 جنيهات. 

أسعار الفواكه اليوم 

الليمون ١٨جنيها، وكيلو التفاح الأحمر 30 جنيها، وكيلو التفاح المصري 15 جنيها، وسعر العنب البناتي الأصفر 15 جنيها وسعر العنب البناتي الأحمر أيضا 15 جنيها، و الكنتالوب 8 جنيهات، و المانجو 17 جنيها، والبرتقال 7 جنيهات.

 

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