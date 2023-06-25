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رئيس التحرير
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توك شو

ارتفاع الرطوبة| الأرصاد توجه تحذيرًا عاجلاً حول طقس الساعات المقبلة

حالة الطقس اليوم
حالة الطقس اليوم الأحد

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية المتوقعة اليوم الأحد على القاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية.
 

وقالت “غانم” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “ 8 الصبح” المذاع عبر فضائية “ دي إم سي”، إن البلاد تشهد أجواء صيفية مستقرة وتعتبر درجات الحرارة حول المعدلات الطبيعية لها في مثل هذا الوقت من العام، حيث تتراوح العظمى بين الـ 34 والـ 35 درجة مئوية على القاهرة الكبرى ومتوقع استمرار هذه الأجواء على مدار هذا الأسبوع.

وأشارت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إلى أن الكتل الهوائية المؤثرة على البلاد قادمة منعلى البحر المتوسط والتي تكون محملة بكميات من بخار الماء، حيث يعمل على زيادة نسب الرطوبة في الجو، متابعة أنه خلال فترة النهار تسود أجواء حارة على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري وبعض المناطق من السواحل الشمالية.
 

وتابعت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية: بينما تسود أجواء شديدة الحرارة على شمال وجنوب الصعيد خلال فترة النهار، أما خلال فترات الليل تسود أجواء معتدلة تمامًا، بجانب وجود نشاط نسبي للرياح غير مثير للرمال والأتربة وتكون شبورة مائية حفيفة خلال ساعات الليل المتأخرة وساعات الصباح الباكر.
 

الأرصاد الأرصاد الجوية حالة الطقس طقس اليوم الأحد توك شو صدى البلد

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