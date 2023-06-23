هل تتأثر البلاد برياح محملة بأتربة خلال العيد.. الأرصاد توضح.. فيديو

أكدت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد اليوم الجمعة تشهد ارتفاع طفيف في درجات الحرارة، على أغلب أنحاء الجمهورية، وأن العظمى بالقاهرة الكبرى ستسجل 35 درجة.

وأضاف عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر، المذاع على القناة الأولي، أن هناك كتل هوائية تأتي من البحر المتوسط، وأن اليوم سيشعر المواطنين بالحر، رغم الكتل الهوائية.

ولفتت إلى أنه في فترة الليل ستنخفض درجات الحرارة، وأن أغلب المحافظات ستشهد استقرار في الأحوال الجوية بالمساء.

وأشارت إلى أن الرياح التي تضرب البلاد ليست محملة بـ الرمال و لا الأتربة، وأن الرياح ستكون محملة بـ بخار الماء، لآن الكتل الهوائية قادمة من البحر المتوسط، وأن فترة العيد لن يكون بها عواصف ترابية.