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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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تحذير عاجل من الأرصاد حول طقس اليوم| اعرف التفاصيل

حالة الطقس
حالة الطقس

عرضت القناة الأولى المصرية، تقريرا يرصد الحالة الجوية لطقس اليوم الخميس.

حيث أفاد التقرير، أنه يسود طقس معتدل الحرارة في الصباح الباكر، حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد.

وأضاف التقرير وفقا لبيان هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس اليوم سيكون مائل للحرارة على السواحل الشمالية الغربية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل الحراراة ليلا على كافة الأنحاء.

كما تنشط الرياح على بعض المناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، وحذر خبراء الأرصاد، من التعرض لأشعة الشمس حيث يزيد ذلك من الشعور بارتفاع درجات الحرارة.

وفي السياق ذاته، قال محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد  الجوية، إنه سيكون هناك ارتفاع كبير في نسب الرطوبة خلال فصل الصيف وهو ما يسبب الإحساس بالارتفاع في درجات الحرارة..

وأضاف عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، ، أنه لا يجب النظر إلى درجات الحرارة المسجلة ، مضيفاً أن الأهم الانتباه إلى نسب الرطوبة خلال ساعات الليل والنهار لأنها هي التي تفرق بصورة كبيرة في حرارة الطقس.

وأكد عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية ، أن درجات الحرارة تسجل ما بين 35 و36 ولكن قد نشعر أنها تفوق ذلك بسبب ارتفاع نسب الرطوبة،  محذرًا من بعض التقلبات الجوية المتمثلة في موجات شديدة الحرارة قد تستمر ما بين يوم إلى 3 أيام.

وأشار “القياتي" إلى، أنه بعض هذه الموجة من التقلبات الجوية تعود درجات الحرارة إلى معدلاتها الطبيعية، مؤكدًا أن نسب الرطوبة تمثل العامل الرئيسي خلال فصل الصيف وذروتها في شهري يوليو وأغسطس المقبلين.

 

ارتفاع درجات الحرارة الأرصاد الجوية ارتفاع نسب الرطوبة التقلبات الجوية التعرض لأشعة الشمس الاولي المصرية

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تحذير عاجل من الأرصاد حول طقس اليوم| اعرف التفاصيل

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