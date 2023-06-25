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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الأرصاد تكشف عن حالة الطقس المتوقعة في الوقفة وأول أيام العيد

صدى البلد

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامى للهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة ارتفعت درجتين خلال اليومين الماضيين، كما أن هناك ارتفاعاً فى نسب الرطوبة فى الطقس، لكن الأجواء العامة حارة مستقرة .

وأضافت "غانم" خلال مداخلة ببرنامج "صباح البلد" والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"  والذي يرأس تحريره  أحمد حمدى، أن حالة الطقس شديدة الحرارة فى المناطق الجنوبية خاصة فى شمال وجنوب الصعيد، كما أن الأجواء معتدلة تمامًا على الوجه البحري والمناطق الساحلية، وتستمر تلك الأجواء حتى نهاية .الأسبوع 

وأشارت "عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد" إلى أن هناك تكون للشبورة المائية على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية .

 

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وحذّرت من التعرّض لأشعة الشمس خلال فترة الظهيرة وحتى الساعة 3 عصرًا لأن درجات الحرارة تكون مرتفعة جدًا ، كما نوهت إلى ضرورة شرب الكثير من السوائل والمياه لعدم الإحساس بالحرارة.

وتوقعت زيادة حدة الرطوبة بسبب الكتل الهوائية القادمة من على البحر المتوسط كما أن هناك ارتفاعاً كبيراً فى درجات الحرارة.  

وتتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، ويصاحبه ارتفاع في درجات الحرارة على كافة الأنحاء، إلى جانب نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة، مما يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية وسقوط أمطار قد تكون رعدية أحيانًا.

 

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد : 
العظمى الصغرى
القاهرة 35 - 23
الإسكندرية 30- 23
الإسماعيلية 36 - 22
الغردقة 38 -27
أسوان 42- 29
سوهاج 39 - 24
المنيا 38 - 24

 

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