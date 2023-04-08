أتربة ورمال.. الأرصاد تكشف عن مفاجأة جديدة في حالة الطقس غدا

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الاعلامي للهيئة العامة للأرصادالجوية؛ إن معظم محافظات الجمهورية سيكون الطقس فيها دافئ ما عدا بعض المناطق بالساحل الشمالي؛ مضيفة أنه خلال فترات الليل مع غياب أشعة الشمس ستنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ وخاصة خلال الساعات المتأخر حتى الصباح الباكر حيث تسجل درجات الحراره من 19 لـ 20 درجه مئوية.

وأوضحت منار غانم خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر، والمُذاع عبر فضائية الأولى المصرية: "هناك منخفض جوي خماسيني في منطقة الصحراء الغربية؛ موضحة أنه بدايه من غد سيكون هناك أتربة ورمال على أغلب محافظات الجمهورية.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أنه اعتبارا من مساء غدا الأحد، يشهد الطقس في البلاد وجود حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية على مناطق متفرقة من البلاد.