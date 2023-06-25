الأرصاد تكشف عن حالة الطقس خلال أول أيام العيد .. وتوجه تحذيرا | شاهد

قالت الدكتورة منار غانم ، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية ، إن الطقس خلال الأيام الحالية يشهد استقرارا ، خاصة مع بدايات فصل الصيف ، والذي يتميز فيه الطقس بالاستقرار مع ارتفاعات طفيفة في درجات الحرارة نهارا .

وأضافت الدكتورة منار غانم ، خلال مكالمة هاتفية لـ برنامج " صباح الخير يا مصر " ، والمذاع على فضائية " القناة الأولى المصرية " ، أن طقس هذه الفترة يدور حول المعدلات الطبيعية في مثل هذا الوقت من العام ، مشيرة إلى أن درجة الحرارة العظمى خلال فترة النهار تتراوح ما بين 34 إلى 35 درجة مئوية على القاهرة الكبرى .

وأوضحت أن مصادر الكتل الهوائية معظمها قادم من البحر البحر المتوسط ، وبالتالي هناك ارتفاعات طفيفة في نسب الرطوبة نهارا .

وتابعت " غانم " ، أن طقس النهار حار على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري ، ومائل للحرارة إلى حار على المحافظات الشمالية ، وشديد الحرارة على شما وجنوب البلاد .

وأوضحت أن طقس الليل يكون معتدل على أغلب الأنحاء ، بسبب النشاط النسبي للرياح غير المثيرة للرمال والأتربة ، ويساعد على تلطيف الأجواء ، منوهة أن هذا الطقس مستمر حتى نهاية الأسبوع الجاري ، محذرة من التعرض المباشر لأشعة الشمس وقت الظهيرة .