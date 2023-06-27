احذروا من الرطوبة.. الأرصاد تكشف عن طقس أيام عيد الأضحي

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أننا بدأنا هذا الأسبوع بارتفاع فى نسب الرطوبة، مع ارتفاع طفيف فى درجات الحرارة خلال فترة النهار، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن يستمر هذا الطقس اليوم وعلى مدار الأيام القادمة، حتي مطلع الأسبوع القادم، ولكن تعتبر درجات الحرارة حول المعدلات الطبيعية لها فى مثل هذا الوقت من العام.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الاولي”، أن الاجواء حارة رطبة نهارا على القاهرة الكبري والوجه البحري والسواحل الشمالية والمحافظات المطلة على البحر المتوسط، شديدة الحرارة علي جنوب وشمال الصعيد وجنوب سيناء، موضحة أن زيادة نسب الرطوبة تساعد على المزيد من الشعور بدرجات الحرارة، بقيم تتراوح من درجتين إلى ثلاث درجات.

وتابعت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن العظمي على القاهرة الكبري 35 درجة مئوية خلال فترة النهار، ومع نسب الرطوبة تكون 37 أو 38 درجة، إضافة إلى تعرضنا لأشعة الشمس بشكل مباشر، يزيد من إحساسنا بارتفاع درجات الحرارة، ولكن مع غياب أشعة الشمس يحدث إنخفاض فى درجات الحرارة بشكل كبير، وتكون الاجواء معتدلة تماما على أغلب محافظات الجمهورية، لأنه سيكون هناك نشاط نسبي للرياح، وبالتالي تلطيف الأجواء خلال الساعات الأخيرة من المساء والساعات الأولي من الصباح الباكر.