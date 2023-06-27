حرارة مرتفعة خلال أيام العيد.. الأرصاد تصدر تعليمات عاجلة لتجنب ضربات الشمس

يتساءل المواطن عن حالة الطقس، وذلك خلال أيام عيد الأضحى المبارك، الذي تفصلنا عن أول أيامه ساعات معدودة، وأصدرت هيئة الأرصاد الجوية بيانا وعددا من النصائح لتجنب حدوث أي مكروه للمواطنين.

حالة الطقس بايام العيد

حالة الطقس أول أيام العيد الأربعاء

طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مع وجود نشاط للرياح على كافة الأنحاء.

القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 23.

السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 30 والصغرى 21.

جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 27.

شمال الصعيد: الدرجة العظمى 38 والصغرى 24.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 42والصغرى 28.

حالة الطقس ثاني أيام العيد الخميس

طقس حار على القاهرة الكبرى والوجـه البحري والسواحل الشمالية الشرقية، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الغربية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 23.

السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 29 والصغرى 21.

جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 27.

شمال الصعيد: الدرجة العظمى 37 والصغرى 24.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 42 والصغرى 28.

حالة الطقس ثالث أيام العيد الجمعة

طقس حار على القاهرة الكبرى والوجـه البحري والسواحل الشمالية الشرقية، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الغربية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 23.

السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 29 والصغرى 21.

جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 27.

شمال الصعيد: الدرجة العظمى 36 والصغرى 24.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 40 والصغرى 28.

حالة الطقس بايام العيد

نصائح هيئة الارصاد خلال طقس العيد

وجهت هيئة الأرصاد الجوية عدد من النصائح الهامة والارشادات للمواطنين بسبب حالة الطقس خلال إجازة عيد الأضحى المبارك 2023، لتجنب ضربات الشمس والإجهاد الحرارى والاستمتاع بالإجازة.

وجاءت هذه النصائح كما يلى:



1- ارتداء غطاء واقى للرأس أو استخدام المظلة في حالة التعرض لأشعة الشمس.



2- تجنب التعرض لأشعة الشمس المباشرة وقت الظهيرة وحتى الخامسة عصرا.



3- الإكثار من تناول المياه والسوائل على مدار اليوم.



4- القيادة بهدوء فى الصباح الباكر فى وجود الشبورة المائية.



5- توخى الحذر أثناء السباحة على الشواطئ بسبب ارتفاع الأمواج أحيانا .



6- التواجد فى أماكن جيدة التهوية بسبب ارتفاع نسب الرطوبة



7- الأجواء بصفة عامة تسمح بممارسة كافة الأنشطة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط.



8- متابعة النشرات الجوية التي تصدرها الهيئة يوميا خلال أيام العيد .