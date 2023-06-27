المشرف على إنشاء معرض شباب مصر: حرصنا على توفير التأمين الكامل ضد الحرائق

قال المهندس هشام صفوت، المشرف على إنشاء معرض شباب مصر، إن المعرض فى شكله القديم قبل أن يتعرض للحريق يوم 14 مايو، كان تم تصنيعه من مواد قابلة للاشتعال ولم يكن هناك أى تأمين ضد أخطار الحريق، وهذا العنصر الأساسي الذى تم مراعاته عند تصميمه.

وأضاف المشرف على إنشاء معرض شباب مصر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولي”، أنه تم البدء فى تصميم المعرض بمجرد أن أتي تكليف من الرئيس السيسي ووزير الإسكان، موضحا أنه تم مراعاة التأمين الكامل ضد أخطار الحريق عن طريق منظومة متكاملة لمكافحة الحريق، مقسمة على ثلاث مراحل، وهم: منطومة الإطفاء الأوتوماتيك، ومنظومة يدوية تغطي سطح المعرض بالكامل، ومنظومة التهوية الميكانيكية ومنظومة سحب الدخان.

وتابع المشرف على إنشاء معرض شباب مصر، أنه بالنسبة لتوزيع المداخل والمخارج على المعرض، فإن المعرض أصبح له خمس بوابات، منها ثلاث بوابات رئيسية على الوجهة، وبوابتين من الوجهة الجانبية، إلى جانب الممرات.