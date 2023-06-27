الأمم المتحدة: زيادة عدد القتلى المدنيين بعد سيطرة طالبان على أفغانستان

قالت الأمم المتحدة اليوم الثلاثاء، إنها وثقت مستوى كبير من المدنيين القتلى والجرحى في الهجمات في أفغانستان منذ سيطرة طالبان، على الرغم من انخفاض حاد في الخسائر مقارنة بالسنوات السابقة من الحرب والتمرد، وفق ما أوردت صحيفة ذا ستار.

وفقًا لتقرير جديد صادر عن بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان، أو يوناما، منذ الاستيلاء في منتصف أغسطس 2021 وحتى نهاية مايو ، كان هناك 3774 ضحية من المدنيين، بما في ذلك 1095 شخصًا قتلوا في أعمال عنف في البلاد.

ويقارن ذلك مع 8820 ضحية مدنية - بما في ذلك 3035 قتيلا - في عام 2020 فقط، وفقا لتقرير سابق للأمم المتحدة .

سيطرت طالبان على البلاد في أغسطس 2021 بينما كانت القوات الأمريكية وحلف شمال الأطلسي في الأسابيع الأخيرة من انسحابها من أفغانستان بعد عقدين من الحرب.

وبحسب تقرير الأمم المتحدة، فإن ثلاثة أرباع الهجمات منذ استيلاء طالبان على السلطة كانت بعبوات ناسفة في "مناطق مأهولة بالسكان، بما في ذلك أماكن العبادة والمدارس والأسواق"، بحسب التقرير.

وكان من بين القتلى 92 امرأة و 287 طفلاً.

وتشير الأرقام إلى زيادة كبيرة في الأضرار التي لحقت بالمدنيين نتيجة الهجمات بالعبوات الناسفة على أماكن العبادة، مقارنة بفترة السنوات الثلاث التي سبقت سيطرة طالبان .

وقال البيان أيضا إن ما لا يقل عن 95 شخصا قتلوا في هجمات على مدارس ومنشآت تعليمية وأماكن أخرى.

وذكر البيان إن غالبية هجمات العبوات الناسفة نفذت من قبل داعش.

