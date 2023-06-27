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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

هآرتس: جيش إسرائيل و"الشاباك" فقدا السيطرة على عنف المستوطنين

صدى البلد


أفادت صحيفة "هآرتس" اليوم الثلاثاء. نقلاً عن مسؤولين إسرائيليين بان حكومة الاحتلال تمنع "أجهزة الأمن الإسرائيلية" من التعامل مع عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة.

وقالت الصحيفة فإن جيش الاحتلال و"الشاباك" فقدا السيطرة والقدرة على العمل ضد المستوطنين في الأشهر الأخيرة، وأن إرهاب المستوطنين يتم "بتشجيع من وزراء وأعضاء كنيست من أحزاب الائتلاف".

وأضافت ان المستوى السياسي يمنع أجهزة الأمن الإسرائيلية من تعزيز قواتها في الضفة، ولا يسمح لأجهزة الأمن بإخلاء مستوطنين من بؤر استيطانية يقيمونها.

وشددت المصادر على أن المستوى السياسي يطالب أجهزة الأمن بعدم منع إدخال معدات إلى البؤر الاستيطانية الجديدة.


وهاجم نحو 200 مستوطن بلدة ترمسعيا، وقسم منهم كان مسلحا، وأحرقوا بيوتا وسيارات وأراض زراعية.

كما هاجم مستوطنون قرية جالود واستهدفوا أملاك المواطنين فيها كما أصيب عدد من سكان القرية.

وهاجم مستوطنون قرية أم صفا، يوم السبت الماضي، حيث أصيب عدد من المواطنين وأحرق المستوطنون أربعة بيوت و20 سيارة.

المستوطنين الاحتلال

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