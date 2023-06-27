في ندوة الحركة الوطنية: الوعي المزيف عدو الوطن الحقيقي.. وعلينا الحفاظ علي هويتنا

عقد حزب الحركة الوطنية المصرية برئاسة اللواء رؤوف السيد علي رئيس الحزب ، ندوة موسعة لمناقشة عدد من القضايا الوطنية التي تستهدف رفع الوعي حول قضايا الوطن وتحدياته، حاضر فيها اللواء محمود خليفة نائب رئيس الحزب والمستشار العسكري لجامعة الدول العربية محافظ الوادي الجديد الاسبق ، وانعقدت الندوة في مقر امانة الحزب بالمقطم ونظمتها امانة الحزب بالقاهرة.

هوية الدولة وامن الوطن

وجاءت كلمة اللواء محمود خليفة تعكس حالة الاصرار علي اهمية العمل والانتشار والتواصل مع الجماهير من اجل رفع وعي المواطن باهمية الحفاظ علي هوية الدولة وامن واستقرار الوطن في ظل تحديات صعبة ومحيط اقليمي ودولي ملتهب الامر الذي يؤكد علي ان غياب الوعي هو العدو الحقيقي الذي يواجه الوطن.

الوعي المزيف

حظيت كلمة اللواء محمود خليفة بتفاعل كبير من المشاركين في اللقاء الذي شهد حضور كبير خاصة وان رؤية المحاضر كانت تمتلك القدرة علي الاقناع والدعوة الي ضرورة الانتباه الي ما يسمي بالوعي المزيف الذي يمثل خطورة بالغة علي مستقبل الدولة المصرية بما يستلزم ضرورة اليقظة ومواجهة سيل الاشاعات والاكاذيب التي تبث عبر منصات السوشيال ميديا ويقف وراءها تنظيمات ارهابية وجماعات متطرفة.

وأد الاكاذيب

وشدد محمود خليفة، على أن رفع الوعي وازدياد المعرفة خيار مفصلي يساعد الدولة واجهزتها علي محاصرة الشائعات ووأد الاكاذيب في مهدها خاصة وان مصر مقبلة علي جمهورية جديدة قادرة علي ان تعبر الأزمات الدولية والمحلية والوصول الي بر الامان.

مشروع قومي لرفع الوعي

واشار اللواء خليفة الي اهمية التخطيط الجيد والعمل باستراتيجية محكمة وتنظيم الدورات التدريبية والتثقيفية والتأهيلية لضمان وصول المعلومات اليقينية الي المواطن ويقع عبأ ومسئولية كبيرة علي الاحزاب من اجل المساهمة مع مؤسسات الدولة واجهزتها في تلك القضية التي اراها من وجهة نظري اشبه بمشروع قومي لابد من العمل عليه بجد واخلاص لرفع الوعى لدى المواطنين وتبصيرهم بكل ما يحيط بالدولة من مؤمرات وإطلاع الناس بالحقائق كاملة أول بأول ووضعهم فى الصورة للالمام بكل مشاكل وتحديات الدولة خلال الظرف الراهن.

تنظيم سلسلة دورات تدريبية

وكشفت كلمة نائب رئيس الحركة الوطنية المصرية عن توجهات مستقبلية للحزب في القريب العاجل ترتكز علي ضرورة تنظيم سلسلة دورات تدريبية تركز علي الهوية الوطنية للدولة المصرية وطرح كل ما يواجه مصر من تحديات ومشاكل في حوار مفتوح مع المواطنين حوار يتسم بالصراحة والشفافية وترسيخ ثقافة التحقق من صدق ما يبث عبر المنصات والاعلام المعادي من معلومات مضللة لا تستهدف اشخاص بقدر ما تستهدف كيان الوطن.

ثراء في المعلومات

وقال اللواء اشرف عبد العزيز مساعد رئيس الحزب ومساعد وزير الداخلية الأسبق لقد شرفت بحضور الملتقى الثقافى والتدريبى الذى بدأ بأمانة القاهرة التي يشرف عليها المستشار هشام الهرم وادار الحوار باقتدار وحنكة كالمعتاد والنائب عبد الإله عبد الحميد امين التنظيم مشيراً الي ان الثراء والمعلومات كانت على لسان خبير امنى وعسكري محنك يملك ادواته ولغته ومعلوماته اللواء محمود خليفة نائب رئيس الحزب.

وشدد اشرف عبد العزيز علي ان اللقاء زاد ايمانى ويقينى بان الحزب يضم نخبة من القيادات والكوادر على مختلف درجاتها ما يؤهل هذا الحزب العريق فى ان يتبوأ المكانة التى تليق به فى المقدمة.

مشاركة جماهيرية كبيرة

وشارك بالحضور في الندوة التي انعقدت في مقر امانة الحزب بالمقطم ونظمتها امانة الحزب بالقاهرة اللواء أشرف عبد العزيز مساعد رئيس الحزب ومساعد وزير الداخلية الأسبق النائب عبد الإله عبد الحميد آمين تنظيم الحزب المستشار هشام الهرم الأمين العام المساعد والمشرف العام على أمانة القاهرة ومحمد ابوحمادة أمين تنظيم أمانة القاهرة والقبطان بليغ أمين أمانة المقطم و فاطمة خليل أمين تنظيم المقطم ود خالد حنفى امين اعلام القاهرة الدكتورة إيمان ممتاز أمين مساعد وأمين التدريب والتثقيف أمانة القاهرة داليا عبد النبي أمين العضوية أمانة القاهرة ورأفت محمد رئيس قطاع شرق القاهرة ونسرين رزق أمين مساعد بالاضافة الي عدد كبير من الاعضاء والكوادر بجميع الاقسام والمراكز والوحدات الحزبية القاعدية .