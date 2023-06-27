مات صائما ودفن يوم عرفة.. جنوب سيناء تبكي مراسل الوطن والمحافظ ينعيه

بكت محافظة جنوب سيناء حمادة الشوادفي مراسل جريدة الوطن الذي توفي أمس نتيجة أزمة قلبية في بلدته "الصوالح " بمحافظة الغربية وهو صائم بعد أن جهز الأضحية وسافر لقضاء العيد مع اسرته وعائلته .
وقد فجع أهالي جنوب سيناء لذلك الموت المفاجئ للصحفي حمادة الشوادفي مراسل جريدة الوطن والتليفزيون المصري والذي يعتبر من أقدم المراسلين الصحفيين بجنوب سيناء .
ونعى اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء علي صفحته الرسمية حمادة الشوادفي مراسل جريدة الوطن والتليفزيون المصري وقدم العزاء للأسرة والعائلة .
و تم سفر وفد من المحافظة لتقديم واجب العزاء لأسرة وعائلة مراسل الوطن.
وقد بكي أهالي جنوب سيناء الصحفي حمادة الشوادفي علي صفحات التواصل الاجتماعي .
حمادة الشوادفي عمل مراسل صحفيا العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية والقنوات الفضائية حيث بدا في العمل الصحفي منذ ٢٠ عاما مراسلا لجريدة الوفد ثم البديل و الشروق والوطن وقناة الجزيرة الإخبارية والتليفزيون المصري وشارك في تأسيس صحف محلية وإقليمية مثل أرض الوطن والعلامة .
وقد نعي مراسلي الصحف والمواقع والقنوات الفضائية بجنوب سيناء الزميل حمادة الشوادفي وشارك وفد من الصحفيين بجنوب سيناء في تشيع جنازته بمسقط رأسه بقرية الصوالح التابعة لمركز فاقوس محافظة الشرقية