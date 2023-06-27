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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مات صائما ودفن يوم عرفة.. جنوب سيناء تبكي مراسل الوطن والمحافظ ينعيه

الصحفي حمادة الشوادفي
الصحفي حمادة الشوادفي بجنوب سيناء

بكت محافظة  جنوب سيناء حمادة الشوادفي مراسل جريدة الوطن  الذي توفي أمس نتيجة أزمة قلبية في بلدته "الصوالح " بمحافظة الغربية وهو صائم بعد أن جهز الأضحية وسافر لقضاء العيد مع اسرته وعائلته .


وقد فجع أهالي جنوب سيناء  لذلك الموت المفاجئ للصحفي حمادة الشوادفي مراسل جريدة الوطن والتليفزيون المصري والذي يعتبر من أقدم المراسلين الصحفيين بجنوب سيناء .
 

ونعى اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء علي صفحته الرسمية حمادة الشوادفي مراسل جريدة الوطن والتليفزيون المصري وقدم العزاء للأسرة والعائلة .


و تم سفر وفد من المحافظة لتقديم واجب العزاء لأسرة وعائلة مراسل الوطن.


وقد بكي أهالي جنوب سيناء الصحفي حمادة الشوادفي علي صفحات التواصل الاجتماعي .
حمادة الشوادفي عمل مراسل صحفيا العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية والقنوات الفضائية حيث بدا في العمل الصحفي منذ ٢٠ عاما مراسلا لجريدة الوفد ثم البديل و الشروق والوطن وقناة الجزيرة الإخبارية والتليفزيون المصري وشارك في تأسيس صحف محلية وإقليمية  مثل أرض الوطن والعلامة .


وقد نعي مراسلي الصحف والمواقع والقنوات الفضائية بجنوب سيناء الزميل حمادة الشوادفي وشارك وفد من الصحفيين بجنوب سيناء في تشيع جنازته بمسقط رأسه بقرية الصوالح  التابعة لمركز فاقوس محافظة الشرقية

الصحفي حمادة الشوادفي

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جنوب سيناء تنعي الصحفي حمادة الشوادفي محافظ جنوب سيناء

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