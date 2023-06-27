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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بدعم مكاسب قطاع التعدين.. ارتفاع كبير في الأسهم الأوروبية

الأسهم الاوروبية
الأسهم الاوروبية

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية ،اليوم الثلاثاء، المدعومة بمكاسب قطاع التعدين، بعد أن أدت الآمال الناجمة عن توقعات مبشرة للاقتصاد الصيني إلى ارتفاع أسعار المعادن.

وتراجعت أسهم جيه.دي سبورتس حتى بعد أن أبقت الشركة البريطانية المختصة ببيع الملابس الرياضية بالتجزئة على توقعاتها للأرباح.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.5 بالمئة بحلول الساعة 08:13 بتوقيت جرينتش، منهيا سلسلة خسائر استمرت ست جلسات متتالية.

وقال رئيس الوزراء الصيني لي تشيانج، أن النمو الاقتصادي للبلاد في الربع الثاني سيتجاوز الربع الأول، ومن المتوقع أن يتحقق هدف النمو الاقتصادي السنوي البالغ خمسة بالمئة.

وتصدرت شركات التعدين مكاسب المؤشر ستوكس 600، حيث ارتفع المؤشر بـ 1.4 بالمئة مع زيادة أسعار الذهب والمعادن الأخرى، كما حصل المؤشر الأوروبي على دفعة كبيرة من القطاع المالي بقيادة مكاسب شركات تركز على الصين بما في ذلك شركة التأمين برودنشال.

وتراجعت أسهم جيه.دي سبورتس 4.1 بالمئة إلى قاع المؤشر ستوكس 600 بعد أن أعلنت الشركة عن تراجع أعمالها في أمريكا الشمالية في يونيو.

وسيركز المستثمرون أيضا على تعليقات تدلي بها رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد في مؤتمر في سينترا في وقت لاحق من اليوم، لاستقاء مزيد من الدلائل على السياسة النقدية المستقبلية.

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