نتنياهو يتلقى أعضاء الكونجرس الأمريكي ويعلن عن زيارة الصين

التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، بأعضاء الكونجرس الأمريكي وأبلغهم بأنه تلقى دعوة لزيارة الصين.
وستكون الزيارة المزمعة، زيارة رئيس الوزراء نتنياهو الرابعة للصين ، وقد أبلغت الإدارة الأمريكية بذلك قبل شهر.
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التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، بأعضاء الكونجرس الأمريكي وأبلغهم بأنه تلقى دعوة لزيارة الصين.
وستكون الزيارة المزمعة، زيارة رئيس الوزراء نتنياهو الرابعة للصين ، وقد أبلغت الإدارة الأمريكية بذلك قبل شهر.
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