ضياء حلمي يكشف عن جملة للفنان إبراهيم نصر فارقة فى حياته.. تفاصيل

قال الدكتور ضياء حلمي خبير العلاقات الدولية والتنمية البشرية لــــ أخبار مصر مع أيمن عدلي: “استوقفتني مؤخرا جملة الفنان الكبير الأستاذ إبراهيم نصر ولم نكتشف أنه عملاق تمثيل إلا من خلال هذا الفيلم وهو فيلم إكس لارج، وكان المشهد وهو بيقدم جملة للشعر، وهي زمايل عمري فى الشركة مليش غير حبكم تركة، وجملة تخليك تفكر وتفوقك”.

وأضاف: “المواقف الفارقة بالنسبة لي هي كانت دائما عمل ما أو لحظة ما، مثل الكثير مما كتبتها وأخذت أو نسبت للأخرين، وأخري أفكار قدمتها ونسبت لأخرين، وهذا ما كانت من الاشياء التي تجعلني أتعلم أكثر”.

وتابع: “لدي قصيدة أخري مش حافظها كلها وتوضح ما أفكر به، وهي نكتب كتير ونقول ولكن مفيش علطول، والمقصد أنه لا يوجد شئ دائم أبدا”.