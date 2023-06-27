الزراعة تكشف عن أسعار مخفضة للحوم بمبادرة خير مزارعنا لأهالينا

قالت المهندسة منال إبراهيم، مدير متابعة منافذ السلع الغذائية واللحوم بوزارة الزراعة، إن هذا العام كانت الوزارة حريصة على تفعيل مبادرة خير مزارعنا لأهالينا، التي أقامها وزير الزارعة.

وأصافت خلال لقاء خاص عبر فضائية “دي ام سي”، أن هذه المبادرة أتت لرفع الحمل على كاهل المواطن ، بما تمر به البلاد من ارتفاع الأسعار وجشع التجار، موضحة أن وزارة الزراعة بذلت كل جهدها، بحيث يتم عرض منتج بجودة عالية وأسعار تنافسية.

وتابعت أنه مقارنة بالأسعار الأخرى، نجد ان اللحم عند الجزارين بـ 400 جنيه، إلا أنها فى الوقت الحالي بـ 225 جنيه، لافتة إلى أن هناك مخزون استراتيجي للسلع الرئيسية.