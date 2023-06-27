مصطفى عسل: وجدت والدي في الجراج بعد المباراة واحتفلت معه بلقب العظماء الثمانية

وجه مصطفى عسل لاعب الإسكواش بالنادي الأهلي، رسالة مؤثرة، بعد فوزه بلقب بطولة نهائيات رابطة محترفي الإسكواش.

وكتب عسل عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك": "كنت أشعر قبل المباراة بالمكسب، ولكن لم أشعر بطعم المكسب الا عند خروجى تلقائيًا ابحث عن والدي في كل مكان الذي تم منعه من حضور المباريات".

وتابع: "على الرغم من ذلك كنت متأكدا أنني سأجده كما عودني على دعمه المستمر.. وفي النهاية وجدته فى الجراج يشاهد المباراة من الهاتف، كنت أتمنى أن يكون فى الملعب مثل ما عودني".

وأضاف: "هذه البطولة هى الأصعب بدون والدى و لكن هى الاحلى لأنها بطولتك".

وأتم: "لا استطيع شكرك ولكن البطل هو من يذهب له الجماهير بعد المباراة. فستظل انت البطل و رقم".

وتوج مصطفى عسل بلقب بطولة نهائيات رابطة محترفي الإسكواش بعد فوزه على البيروفي دييجو الياس بنتيجة 3-1 في المباراة النهائية التي أقيمت، على ملاعب نادي سوديك بالتجمع الخامس خلال الفترة من 20 حتى 25 يونيو الجاري.

وخطف مصطفى عسل وصافة التصنيف العالمي للإسكواس من الإنجليزي محمد الشوربجي الذي تراجع للمركز الثالث.