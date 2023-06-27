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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

بسبب طقس أيام العيد.. تحذيرات عاجلة من مركز المناخ للمواطنين

صدى البلد

كشف الدكتور محمد علي فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ،  عن أهم ملامح طقس أيام العيد ( من الثلاثاء 27 يونيو إلى الأحد 2 يوليو 2023)  ، حيث إنه من المتوقع أن تظل الأجواء حارة ورطبة شمالاً، شديدة الحرارة على وسط وجنوب الصعيد.

درجات الحرارة 

وأضاف "فهيم" خلال تصريحات له ، أن متوسط درجات الحرارة 28 – 30 °م بالسواحل الشمالية - و 36 – 37 °م بالوجه البحري والقاهرة – و 39 – 41 °م وسط وجنوب الصعيد ، كما أن هناك ️ارتفاع نسب الرطوبة السطحية خاصة خلال ساعات الليل وساعات الصباح الباكر .

وأوضح " رئيس مركز معلومات تغير المناخ " أنه من المتوقع حدوث نشاط متقطع للرياح على معظم المناطق على فترات متقطعة بدون اثارة للرمال أو الأتربة ، مع ظهور للشبورة المائية صباحاً يومي الثلاثاء والأربعاء على الوجه البحري والطرق الزراعية والسريعة وحتى شمال الصعيد .

أهم النصائح والاحتياطات:

تجنب التعرض المباشرلأشعة الشمس خلال فترة الظهيرة ولفترات طويلة والإكثار من شرب السوائل والمياه مع ارتداء غطاء للرأس، وتجنب السفر على الطرق السريعة في الصباح الباكر يومي الثلاثاء والأربعاء.

طقس طقس أيام العيد درجات الحرارة ارتفاع نسب الرطوبة الأجواء حارة تحذيرات عاجلة

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