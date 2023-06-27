بسبب طقس أيام العيد.. تحذيرات عاجلة من مركز المناخ للمواطنين

كشف الدكتور محمد علي فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ، عن أهم ملامح طقس أيام العيد ( من الثلاثاء 27 يونيو إلى الأحد 2 يوليو 2023) ، حيث إنه من المتوقع أن تظل الأجواء حارة ورطبة شمالاً، شديدة الحرارة على وسط وجنوب الصعيد.

درجات الحرارة

وأضاف "فهيم" خلال تصريحات له ، أن متوسط درجات الحرارة 28 – 30 °م بالسواحل الشمالية - و 36 – 37 °م بالوجه البحري والقاهرة – و 39 – 41 °م وسط وجنوب الصعيد ، كما أن هناك ️ارتفاع نسب الرطوبة السطحية خاصة خلال ساعات الليل وساعات الصباح الباكر .

وأوضح " رئيس مركز معلومات تغير المناخ " أنه من المتوقع حدوث نشاط متقطع للرياح على معظم المناطق على فترات متقطعة بدون اثارة للرمال أو الأتربة ، مع ظهور للشبورة المائية صباحاً يومي الثلاثاء والأربعاء على الوجه البحري والطرق الزراعية والسريعة وحتى شمال الصعيد .

أهم النصائح والاحتياطات:

تجنب التعرض المباشرلأشعة الشمس خلال فترة الظهيرة ولفترات طويلة والإكثار من شرب السوائل والمياه مع ارتداء غطاء للرأس، وتجنب السفر على الطرق السريعة في الصباح الباكر يومي الثلاثاء والأربعاء.