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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

المتحف القومي للحضارة المصرية يحتفل بحلول عيد الأضحى المبارك

المتحف القومي للحضارة
المتحف القومي للحضارة المصرية

بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، نظم المتحف القومي للحضارة المصرية بقاعة النسيح المصري، معرضاً مؤقتاً تحت عنوان " الطريق إلى مكة…رحلة نقل كسوة الكعبة المشرفة من القاهرة إلى مكة"، وذلك خلال الفترة من ٢٦ يونيو  الجاري وحتى ٧ يوليو القادم.

ومن جانبه أوضح الدكتور ميسرة عبدالله نائب الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف للشئون الأثرية، أن المعرض يضم مجموعة نادرة من مقتنيات المتحف، منها حزام الكعبة المشرفة وأجزاء من الكسوة الشريفة، وبيرق المحمل من عهد الخديو إسماعيل والذى كتبه الخطاط عبدالله زهدى خطاط الحرمين الشريفين، بالإضافة إلى عدد من الصور الفوتوغرافية النادرة لرحلة المحمل الشريف من القاهرة إلى مكة المكرمة ومناسك الحج التى التقطها محمد أفندى سعودى بتكليف من الإمام محمد عبده مفتى الديار المصرية عام ١٩٠٤، والتى تعد توثيقاً كاملاً للرحلة ومظاهر الحياة فى ذلك الوقت.

وقالت الأستاذة عزة رزق مسئولة التربية المتحفية والقسم التعليمي بالمتحف، إن فعاليات القسم بمناسبة شهر ذى الحجة،  تضمنت أيضًا إقامة مجموعة من الورش الفنية والتعليمية وورش الحكي للكبار و الصغار تحت عنوان " رحلة الحج " للتعرف على قصة بناء الكعبة، والأعمال والطقوس التي يقوم بها المسلمون خلال فترة الحج وتاريخ صناعة المحمل في مصر وكيفية الاحتفال بموكب المحمل وأهم اشكال التراث المادي واللامادي المتعلقة بالحج في مصر ومنها جرافيتي الحج والأغاني التراثية للحجيج، قدمتها الأستاذة أسماء سيد.

كما تم الاحتفال بفنون الحج مع الكبار بورشة قدمت فيها الأستاذة هبة عبد القادر أخصائي أول فنون بالمتحف فنون السيرما وقصة تصنيع كسوة الكعبة.
 

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المتحف القومي للحضارة المتحف القومي للحضارة المصرية عيد الأضحى المبارك عيد الأضحى الحرمين الشريفين الدكتور ميسرة عبدالله

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