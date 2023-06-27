درجة الحرارة تصل 48 في عرفة ومطالب للحجاج بأخذ احتياطاتهم| تفاصيل

دعت السلطات السعودية حجاج بيت الله الحرام إلى الحذر وأخذ احتياطاتهم نظرًا لارتفاع درجات الحراراة، في يوم من أعظم أيام الدنيا.

أكد المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد بالسعودية، حسين القحطاني، أن مشعر عرفات سجل اليوم أعلى درجة حرارة بالمشاعر المقدسة، حيث بلغت 48 ْم في الظل.

وكانت الرياح حارة من شمالية إلى شمالية غربية سرعتها 34كم/ساعة بمعدل رطوبة منخفض (14%)، وفق ما ذكرت صحف سعودية.

ونبّه "القحطاني" حجاج بيت الله إلى الالتزام الكامل بإرشادات الجهات المعنية خاصة الصحية، والحرص على عدم التعرض المباشر الأشعة الشمس؛ حفاظاً على سلامتهم وراحتهم.

وقال المختص السعودي، الدكتور خالد الزعاق: إن يوم عرفة لهذا العام هو أطول يوم عرفة منذ 33 سنة، ولن يتكرّر إلا بمثل هذه السنوات.

وأوضح "الزعاق"، عبر فيديو نشره على حسابه على "تويتر"؛ أن هذا الطول لن يتكرر إلا بعد 33 سنة في عام 1477هـ.

يأتي ذلك، فيما أعلنت وزارة الحج والعمرة، عن نجاح تصعيد الحجاج إلى عرفة.

وبيّنت الوزارة أن نسبة الالتزام بخطط التفويج بلغت 98%؛ مشيرة إلى أنه تم نقل الحجاج على أكثر من 20 ألف حافلة من مختلف أنماط النقل الترددي والتقليدي.

وأضافت: جرى استخدام الطاقة الكاملة في نقل الحجاج عبر قطار المشاعر؛ حيث خلا مشعر منى من الحجاج منذ الساعة الـ10 صباحًا.