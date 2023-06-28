بمناسبة عيد الأضحى.. رئيس وزراء أستراليا يوجه تهنئة للمسلمين

وجه رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي، تهنئة للمسلمين في أستراليا والعالم بحلول عيد الأضحى المبارك.

وقال ألبانيزي في بيان صادر عن مكتبه "إنه لمن دواعي سروري البالغ أن أبعث بأطيب تمنياتي لكل من يحتفل بعيد الأضحى المبارك. أتمنى أن تكون احتفالاتكم مع العائلة والأقارب والأصدقاء مملوءة بالفرح".

وأضاف “لدى جميع الأستراليين الكثير ليحتفلوا به، ولديهم الكثير ليفخروا به”، لافتًا إلى أن إسهامات المسلمين الأستراليين لعبت دوراً حيوياً في تعزيز وإثراء مجتمع أستراليا المتنوع، متمنيًا للجميع عيداً مباركاً.