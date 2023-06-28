هبوط طائرتين مرتبطتين بقائد فاجنر في بيلاروس.. ما الأمر؟

هبطت طائرتان مرتبطتان برئيس مجموعة "فاجنر" العسكرية الروسية الخاصة يفجيني بريجوزين في قاعدة جوية بيلاروسية خارج مينسك، الثلاثاء، وفقًا لصورة أقمار صناعية من شركة “بلاك سكاي”.

وحسب شبكة “سي إن إن” الأمريكية، لا يزال مكان وجود بريجوزين مجهولا، ولم يُشاهد في أي مقاطع فيديو أو صور منذ مغادرته المقر العسكري في روستوف أون دون، مساء السبت.

لكن وسائل الإعلام الحكومية البيلاروسية نقلت عن رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو، الثلاثاء، قوله إن بريجوزين موجود في بيلاروسيا.

وأظهرت صورة القمر الصناعي التي التقطتها “بلاك سكاي”، الطائرتين- تحملان الرقمين التسلسلي RA-20795 و RA-02878 - على مدرج المطار في قاعدة ماتشوليشي الجوية، خارج مينسك.

وأكدت صور القمر الصناعي الإضافية من “بلاك سكاي”، بالإضافة إلى تحليل “سي إن إن” لقياسات الطائرات، وصول الطائرات خلال الـ24 ساعة الماضية ومطابقتها لأبعاد الطائرات المرتبطة ببريغوجين.

وأشارت بيانات تتبع الرحلات من موقع FlightRadar24 إلى أن الطائرات هبطت بالقرب من مينسك في حوالي الساعة 8 صباحا بالتوقيت المحلي، وتم إيقاف تشغيل أجهزة الإرسال والاستقبال الخاصة بكلتا الطائرتين قبل الهبوط، مما أدى إلى حجب موقع هبوطهما الدقيق.

وأكد مصدران - مسؤول استخباراتي أوروبي كبير ومصدر مطلع على طائرات بريجوزين، أن الطائرات مرتبطة برئيس فاجنر، لكنهما لا يعرفان ما إذا كان هو على متن الطائرة.

وتمت مراقبة تحركات طائرات بريغوجين عن كثب عقب محاولته التمرد خلال عطلة نهاية الأسبوع.