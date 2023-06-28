من غامبيا والسنغال| إنقاذ 86 شخصًا قبالة سواحل ليبيا

أنقذت سفينة الإغاثة "أوشن فايكينج" الثلاثاء 86 شخصًا قبالة سواحل ليبيا بعد ما تداعت سفينة كانت تقلّهم خلال محاولتهم الوصول إلى أوروبا.

وأعلن متحدث باسم المنظمة المشغّلة للسفينة ومقرّها في فرنسا في تصريح لوكالة فرانس برس أن "الذين تم إنقاذهم وغالبيتهم من غامبيا والسنغال، كانوا يعانون من الجفاف والإرهاق ومن حروق ناجمة عن الوقود".

وأوضح أن غالبية المهاجرين من القاصّرين الذين كانوا يحاولون عبور البحر المتوسّط بمفردهم، من دون ذويهم.

وقالت السلطات الإيطالية إن الركاب يمكنهم النزول في مرفأ باري، حيث يستغرق الوصول إليه ثلاثة أيام.

وذكرت وزارة الداخلية الإيطالية أن نحو 90 ألف مهاجر وصلوا إلى إيطاليا بحرا منذ مطلع العام.

وبحسب تقديرات المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، فُقد أثر 1724 مهاجرا خلال محاولتهم عبور المتوسّط إلى أوروبا منذ مطلع العام، وهي حصيلة أكبر مقارنة بـ1417 العام الماضي.