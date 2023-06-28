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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الفيوم يؤدي صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد ناصر الكبير|شاهد

محافظ الفيوم أثناء
محافظ الفيوم أثناء صلاة عيد الاضحى المبارك بمسجد ناصرالكبير

أدى الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، صلاة عيد الأضحى المبارك، بمسجد ناصر الكبير بمدينة الفيوم.

جاء ذلك بحضور اللواء عبد الفتاح تمام سكرتير عام المحافظة، واللواء ضياء الدين عبد الحميد السكرتير العام المساعد، والدكتور محمد التوني معاون المحافظ، والشيخ محمود الشيمي وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم، وأحمد شاكر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم.

 

تناولت خطبة العيد، أهمية الامتثال لأوامر الله عز وجل، والتدبر في شعيرة الفداء وما فيها من قيم الطاعة والصبر، حيث تأتي الأعياد بعد طاعات، كما أكدت الخطبة على نشر روح التسامح والعفو والتواصل بين جميع طوائف الشعب، وتنمية روح الإيثار والعمل على تلبية احتياجات الفقراء وغير القادرين.

 

‏عقب ذلك، قدم محافظ الفيوم، التهنئة لأهالي الفيوم بمناسبة عيد الأضحى المبارك، مؤكداً حرصه على مشاركة أهل الفيوم فرحتهم بالعيد، داعياً الله أن يديم نعمة الأمن والاستقرار على مصرنا الحبيبة، في ظل القيادة الرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

 

 

 

 

 

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