عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الفيوم يوجه بإيجاد الحلول الجذرية لعدد من الشكاوى بمختلف القطاعات

نائب رئيس جامعة الفيوم
نائب رئيس جامعة الفيوم أثناء اللقاء

بحث الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، عدداً من شكاوى المواطنين شملت مختلف القطاعات الخدمية، وذلك خلال اللقاء الدوري الذي عقد اليوم الأثنين، بديوان عام المحافظة للاستماع للشكاوى، والعمل علي حلها بالتنسيق مع الجهات المعنية.

 

جاء ذلك بحضور، الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، اللواء عبد الفتاح تمام سكرتيرعام المحافظة، واللواء ضياء الدين عبد الحميد السكرتير العام المساعد، والدكتور محمد التونى معاون المحافظ، المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، والدكتور حاتم جمال وكيل وزارة الصحة، والأستاذة هناء عبد الفتاح وكيل وزارة القوى العاملة، والمهندس  أحمد شاكر رئيس مركز ومدينة الفيوم، والمحاسب  سالم فتيح رئيس وحدة المتابعة الميدانية بالمحافظة، وممثلى مديرية التضامن الاجتماعى، وشركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالفيوم.


خلال اللقاء وجه محافظ الفيوم، وكيل وزارة الصحة، بمتابعة حالة أحد المرضى، وعمل الفحوصات والأشعات الطبية اللازمة له بشكل فورى, وكذا توفير العلاج اللازم لعدد من الحالات المرضية، بالإضافة إلى توفير مولد أكسجين لإحدى الحالات تحتاجه بصفة دائمة.

 

كما وجه المحافظ، مسئول مديرية التضامن الإجتماعي، ببحث عدد من الحالات الأولي بالرعاية، لتوفيرمعاش وتكافل وكرامة للمستحقين، وكذلك عدد من المساعدات المالية للأسر الأولى بالرعاية.

 

وفيما يتعلق بطلبات عدد من المواطنين، بشأن توفير أكشاك لهم، تساعدهم في الإنفاق علي أسرهم وتحسين دخلهم، وجه المحافظ، رئيس مركز ومدينة الفيوم بإنهاء إجراءات تراخيص الأكشاك لهم، علي أطراف مدينة الفيوم، وكذا توفير "تريسيكل" لأحد المواطنين ليعينه على الظروف المعيشية الصعبة.

 

كما وجه محافظ الفيوم، وكيل وزارة القوى العاملة بتوفير فرص عمل لعدد من الشباب بشركات ومصانع القطاع الخاص، بجانب التنسيق مع مسئولي جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالفيوم، لدعم الشباب الراغبين في تنفيذ مشروعات لتحسين دخولهم، والارتقاء بالمستوى الاقتصادي لأسرهم.

 

محافظ الفيوم يسلم مشروعات تنموية صغيرة وأكشاك ولحوم للأسر الأولى بالرعاية.. صور

 

 

 

 

محافظ الفيوم يتفقد فعاليات المبادرة الرئاسية "100 يوم صحة"

 

 

 

 

2d279a99-3ca0-4c91-83d0-d9e2bbd71f3a
2d279a99-3ca0-4c91-83d0-d9e2bbd71f3a
13acb3f0-a334-418d-9c3e-b97b664b7309
13acb3f0-a334-418d-9c3e-b97b664b7309
b7a25261-b0cb-425b-a204-dde6fe0295ce
b7a25261-b0cb-425b-a204-dde6fe0295ce
e956d290-b284-417e-98f9-2b868b299c56
e956d290-b284-417e-98f9-2b868b299c56
الفيوم أخبارالفيوم خدمة المواطنيين محافظ الفيوم رئيس المدينة اخبار الثانوية العامة 2023

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شبكة ذهب وخلافات عائلية| القصة الكاملة لأزمة سيف جعفر.. وهذه حقيقة سرقته عقود لاعبي الزمالك

ترقيات وزيادات في الأجور.. بشرى من الحكومة للموظفين

خزائن مصر ممتلئة.. وصول آلاف الأطنان من القمح الروسي| وهذا موقف السلع

امتحان الكيمياء ثانوية عامة 2023|التصحيح الإلكتروني يكشف الأجزاء الصعبة وقرارات لإنقاذ الطلاب

البانيه نزل 25|تراجع جديد يضرب أسعار الدواجن بعد هبوط الأعلاف 9000 جنيه

تورط دولتين في انفجار غواصة تيتان.. ما القصة؟

500 جنيه|مفاجأة في سعر الذهب وعيار21 الآن قبل العيد.. اشتري شبكتك بسرعة

عاجل| لقطات أولية لانهيار مبنى سكني مكون من 13 طابقا بـ الإسكندرية

ترشيحاتنا

هل الانتماء أصبح موضة قديمة؟| يوسف وجعفر وثنائي الأهلي يرفعون شعار المال أولا

انخفاض الروبل الروسي إلى أدنى مستوى خلال 15 شهرا بعد تمرد فاجنر

التضامن تعلن إجراءات عاجلة للتعامل مع متضرري حادث العقار المنهار بسيدي بشر

نادي مفاجأة| أين يذهب أشرف بن شرقي في الميركاتو الصيفي؟

لا صلة لـ أمريكا.. لافروف يكشف تفاصيل جديدة بشأن محاولة تمرد فاجنر

جابتلنا العار.. السجن من 5 لـ7 سنوات لأب ونجليه بتهمة قتل ابنته بمنشأة القناطر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فطار العيد.. طريقة عمل الرقاق الحلو

قبل العيد.. علامة في الشوربة تفرق بين اللحمة البلدي والحمير

نوع من التوابل تمتص المتبقيات الدوائية باللحوم

رسالة مؤثرة من طفلة لهاني الناظر أشعلت السوشيال ميديا

فيديو

عملتي تريند فاشل.. مروة صبري تفتح النار على ميرهان حسين

مصرية ترى شبيه ابنها المتوفى بالحرم وأخرى تفاجأ بنجلها يقود الطائرة ..لحظات مبكية

وقف يتفرج على رقصها.. فتاة تحرج التيك توكر الألماني نويل

كل ما تريد معرفته عن قوات قديروف الشيشانية.. ذراع بوتين العسكرية «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: لغز فاغنر والجنجويد !

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: فقه الأضحية ومقاصدها التربوية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: قهوة وقرص ليريكا على متن الغواصة تيتان

هند عصام

هند عصام تكتب : مغامرة تيتان ولغز الأميرة المنحوسة

د جمال عبد ربه

جمال عبد ربه يكتب: دكتور عويضة وحلم الذهب الأبيض

نهال علام

نهال علام تكتب: قمة الميثاق التمويلي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الذكاء الاصطناعي والروبوتات القاتلة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب .. لبيك اللهم لبيك

اﻟﻤﺰﻳﺪ