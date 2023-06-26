محافظ الفيوم يوجه بإيجاد الحلول الجذرية لعدد من الشكاوى بمختلف القطاعات

بحث الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، عدداً من شكاوى المواطنين شملت مختلف القطاعات الخدمية، وذلك خلال اللقاء الدوري الذي عقد اليوم الأثنين، بديوان عام المحافظة للاستماع للشكاوى، والعمل علي حلها بالتنسيق مع الجهات المعنية.

جاء ذلك بحضور، الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، اللواء عبد الفتاح تمام سكرتيرعام المحافظة، واللواء ضياء الدين عبد الحميد السكرتير العام المساعد، والدكتور محمد التونى معاون المحافظ، المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، والدكتور حاتم جمال وكيل وزارة الصحة، والأستاذة هناء عبد الفتاح وكيل وزارة القوى العاملة، والمهندس أحمد شاكر رئيس مركز ومدينة الفيوم، والمحاسب سالم فتيح رئيس وحدة المتابعة الميدانية بالمحافظة، وممثلى مديرية التضامن الاجتماعى، وشركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالفيوم.



خلال اللقاء وجه محافظ الفيوم، وكيل وزارة الصحة، بمتابعة حالة أحد المرضى، وعمل الفحوصات والأشعات الطبية اللازمة له بشكل فورى, وكذا توفير العلاج اللازم لعدد من الحالات المرضية، بالإضافة إلى توفير مولد أكسجين لإحدى الحالات تحتاجه بصفة دائمة.

كما وجه المحافظ، مسئول مديرية التضامن الإجتماعي، ببحث عدد من الحالات الأولي بالرعاية، لتوفيرمعاش وتكافل وكرامة للمستحقين، وكذلك عدد من المساعدات المالية للأسر الأولى بالرعاية.

وفيما يتعلق بطلبات عدد من المواطنين، بشأن توفير أكشاك لهم، تساعدهم في الإنفاق علي أسرهم وتحسين دخلهم، وجه المحافظ، رئيس مركز ومدينة الفيوم بإنهاء إجراءات تراخيص الأكشاك لهم، علي أطراف مدينة الفيوم، وكذا توفير "تريسيكل" لأحد المواطنين ليعينه على الظروف المعيشية الصعبة.

كما وجه محافظ الفيوم، وكيل وزارة القوى العاملة بتوفير فرص عمل لعدد من الشباب بشركات ومصانع القطاع الخاص، بجانب التنسيق مع مسئولي جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالفيوم، لدعم الشباب الراغبين في تنفيذ مشروعات لتحسين دخولهم، والارتقاء بالمستوى الاقتصادي لأسرهم.

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