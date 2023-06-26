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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الفيوم يتفقد فعاليات المبادرة الرئاسية "100 يوم صحة"

محافظ الفيوم أثناء
محافظ الفيوم أثناء تفقد اعمال المبادرة الرئاسية


تفقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، فعاليات المبادرة الرئاسية "100 يوم صحة"، بالمركز الطبي الحضري بكيمان فارس، مدينة الفيوم، والتي تهدف إلى تكثيف الأنشطة الصحية العلاجية والوقائية لوزارة الصحة والسكان والهيئات التابعة، بجميع المنشآت الصحية بنطاق المحافظة، وعلى رأسها خدمات المبادرات الرئاسية 100 مليون صحة، وتفعيل نشاط القوافل الطبية والعيادات الطبية المتنقلة بأماكن تجمعات المواطنين بالميادين الرئيسية بالمحافظة ومراكز الشباب والأندية العامة.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والدكتور محمد التوني معاون المحافظ، والدكتور حاتم جمال الدين وكيل وزارة الصحة، و أحمد شاكر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم.

استمع محافظ الفيوم، لشرح تفصيلي حول أهداف وخطة عمل مبادرة "100 يوم صحة" التي بدأت أمس الأحد 25 يونيو وتستمر حتى 1 اكتوبر 2023، بعدد 175 وحدة صحية ومركز طبي على مستوى المحافظة، وتهدف إلى التوعية بجميع المبادرات الرئاسية "100 مليون صحة" وأماكن تقديم الخدمات والتعريف بالفئات المستهدفة والخدمات المقدمة لكل فئة، وكذلك التوعية الصحية بأسباب انتشار العدوى بالأمراض المعدية، وعوامل الخطورة للأمراض السارية، وكيفية الحد من انتشار بعض الأمراض الوراثية التي يمكن الحد من انتشارها عن طريق رفع الوعي المجتمعي.

كما تقوم المبادرة بتقديم خدمات الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة "السكري، ارتفاع ضغط الدم، السمنة وزيادة الوزن، والاعتلال الكلوي"، وخدمات دعم صحة المرأة "التوعية بالفحص الذاتي للثدي، فحص الثدي إكلينيكياً، التوعية بالصحة الإنجابية، خدمات تنظيم وتنمية الأسرة، فحص السكر وضغط الدم"، بالإضافة إلى خدمات الكشف المبكر عن الأورام السرطانية "القولون، الرئة، البروستاتا، عنق الرحم" وذلك بمحافظات المرحلة الأولى "الإسكندرية - البحيرة - مرسى مطروح - دمياط - بورسعيد - القليوبية - جنوب سيناء- أسيوط - بالإضافة إلى الفيوم".

وتقدم مبادرة "100 يوم صحة" خدماتها بالمحافظة من خلال وحدات الرعاية الأولية، والعيادات الطبية المتنقلة، والقوافل العلاجية، وسيارات تنظيم الأسرة، حيث تقدم خدمات مبادرات "العناية بصحة الأم والجنين للسيدات الحوامل، وكشف وعلاج السمع لدى الأطفال حديثي الولادة، وفحص المقبلين على الزواج، وفحص كبار السن"، من خلال وحدات الرعاية الأولية، بالإضافة إلى فحص الأطفال المبتسرين للأمراض الوراثية، وخدمات التشخيص والإحالة لأطفال المدارس المحتمل إصابتهم بأمراض سوء التغذية، من خلال عيادات الربط التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحي، ويتم من خلال المنظومات الإليكترونية المخصصة للمبادرات، تحويل الحالات المشتبه في إصابتها بأحد الأمراض، إلى أقرب مركز تشخيص وعلاج طبقاً للنطاق الجغرافي.

وثمّن محافظ الفيوم، أهمية المبادرات الرئاسية "100 مليون صحة" التي انطلقت في شهر اكتوبر عام 2018 بمبادرة "القضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية"، بالتزامن مع المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار، ثم توالت مبادرات الصحة العامة التي تهدف إلى رفع الوعي الصحي لدى المواطنين بأهمية اتباع أنماط الحياة الصحية، وتجنب عوامل الخطورة المسببة للأمراض غير السارية، وأهمية الكشف المبكر، وكذلك المتابعة في حالة اكتشاف الإصابة بأحد الأمراض لتجنب المضاعفات، والتوعية والحد من أسباب انتشار العدوى للأمراض المعدية، إضافة إلى العديد من الخدمات التي تهدف إلى الحد من انتشار الأمراض الوراثية للأطفال حديثي الولادة، وخدمات الدعم النفسي لبعض الفئات من المجتمع مثل المقبلين على الزواج وكبار السن.

وأضاف، أن مبادرة "100 يوم صحة" هي نتاج وبلورة لخدمات المبادرات الرئاسية "100 مليون صحة" والتي تسعى إلى التوسع في تقديم خدمات مبادرات الصحة العامة، وتكثيف العمل بها في مدة زمنية مداها 100 يوم، مؤكداً على ضرورة تضافر كافة الجهود، والتشبيك مع منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية الشريكة، لضمان إتاحة الخدمات بالجودة المطلوبة لجميع الفئات المستهدفة، واستمرارية وجودة نظم الإحالة والتشخيص والعلاج.

 

 

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