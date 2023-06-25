عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الفيوم يبحث مع وفد مؤسسة دولية آليات تنفيذ مشروع "الملاذ الآمن بمحمية الريان"

محافظ الفيوم مع اعضاء
محافظ الفيوم مع اعضاء الوفد

بحث الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، مع وفد مؤسسة four paws international، وشركة "سرادار" للتصميمات الإنشائية، آليات تنفيذ مشروع الملاذ الآمن للحياة البرية بمحمية وادي الريان، تفعيلاً لبروتوكول التعاون الرباعى بين وزارة البيئة، ومحافظة الفيوم، ومؤسسة الأميرة عالية بنت الملك الحسين، ومؤسسة (Four paws).

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد التوني معاون المحافظ، والدكتور أمير خليل ممثلاً عن مؤسسة four paws international، والسيد أحمد على سرادار رئيس مجلس إدارة شركة سرادار للتصميمات الإنشائية، والدكتورة مروة أحمد محمد عضو المكتب الفني، منسق مشروع الملاذ الآمن للحياة البرية بمحمية وادي الريان.

استعرض الوفد، نتائج زيارته للأرض المخصصة لإقامة مشروع الملاذ الآمن للحياة البرية، على مساحة 1000 فدان بمحمية وادي الريان، وذلك تمهيداً للبدء في إعداد التصميمات اللازمة للملاذ، ودراسة الأثر البيئي للمشروع، للعرض على وزارة البيئة واستخراج تراخيص ممارسة النشاط، واستعرض المحافظ مع أعضاء وفد مؤسسة four paws international، وشركة سرادار للتصميمات الإنشائية، آليات تنفيذ المشروع الذي يمثل فرصة حقيقية لدعم السياحية البيئية بالمحافظة، والاستفادة من المحميات الطبيعية واستغلالها بالشكل الأمثل، بالشراكة مع القطاع الخاص والمجتمعات المحلية، لتوفير فرص عمل خضراء، وتعزيز مصادر الدخل للمجتمعات المحلية وتنميتها اجتماعياً واقتصادياً، فضلاً عن توطين الصناعات الحرفية والتراثية التي تشتهر بها المحافظة.

وأكد المحافظ، على ضرورة الإسراع في الانتهاء من التصميمات اللازمة لمشروع الملاذ الآمن، والاتفاق على الخطة الزمنية لتنفيذ كافة الأعمال بالمشروع الذي يضيف موقعاً جديداً لمناطق الجذب السياحي للمحافظة، بأنشطة تحافظ على التنوع البيولوجي والحيوانات النادرة، كما يمثل نوعاً مختلفاً من السياحة البيئية يحقق التكامل والتنوع في أنشطة المحميات، واستغلال الموارد الطبيعية بالشكل الذي يحقق أبعاد التنمية المستدامة.

ولفت المحافظ، إلى أهمية محمية وادي الريان في مجال السياحة البيئية، نظراً لقربها من محافظة القاهرة، بالإضافة إلى الطبيعة التراثية والثقافية الفريدة للمنطقة، موجهاً المنسق الفني لمشروع الملاذ الآمن للحياة البرية، بسرعة مخاطبة مديرية الري باحتياجات المشروع من المياه. 

يذكر أن مشروع الملاذ الآمن للحياة البرية بمحمية وادي الريان، يمثل مشروعاً متكاملاً يخدم أهداف ورؤية الدولة والقيادة السياسية، في توفير الرعاية اللازمة للحيوانات البرية، ويشتمل على مرفق متكامل لعلاج الحيوانات، وتوفير التدريب الأساسي للأطباء البيطريين والطلاب الممارسين للعمل بالملاذ الآمن، على مجالات رعاية الحيوانات البرية وكيفية التعامل معها، بما يسهم في فتح مجالات جديدة للعمل محلياً وإقليمياً، كما يشتمل مشروع الملاذ الآمن، علي توفير مساكن للحيوانات التى تعرضت للإيذاء وتم إنقاذها، وبرامج لتشجيع السياح المحليين والدوليين لزيارة الملاذ الآمن، ووضع برنامج تثقيفى للأطفال والكبار، فضلاً عن إقامة مشروع لإعادة التدوير بمحمية وادى الريان، مع إمكانية اقتران المشروع مع البرامج التعليمية للمدارس المحلية، بما يرتقي بالبيئة ويخلق فرص عمل جديدة للسكان المحليين.

كما يتضمن الملاذ الآمن، تنفيذ مشروع لغرس أشجار الشعوب الأصلية بالمحمية، بالتعاون مع وزارة الزراعة والحدائق النباتية، وكذا إنشاء مدرسة للمتعلمين المعاقين عقلياً وبدنياً بالتعاون مع الجامعات والمنظمات غير الحكومية، مع توفير التدريب اللازم للمعلمين بتلك المدرسة، إلى جانب إقامة عدد 50 نزل صديقة للبيئة للسياح الزائرين للمحمية.

 

محافظ الفيوم : نحر أضاحي المواطنين مجاناً بالمجازر الحكومية طوال أيام العيد

محافظ الفيوم : تخصيص 1523 ساحةً ومسجداً لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك

الفيوم اخبار الفيوم الثانوية العامة 2023 القيادة السياسية محافظ الفيوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التعليم يوجه بمراجعة لجنة الخبراء لامتحان كيمياء الثانوية العامة بعد شكاوى الطلاب

بسبب الكيمياء.. بيان عاجل من التعليم بعد شكاوى طلاب الثانوية العامة

ابنه شابة وتوأم .. معلومات عن أبناء ريهام حجاج بعد إنجابها اليوم

شوف امتحان الكيمياء صعب ولاّ سهل.. آراء طلاب الثانوية العامة 2023

خاص.. أشرف بن شرقي رفض التضحية بهذا المبلغ من أجل الزمالك.. تفاصيل

ضربة قاصمة من القاهرة للدولار.. مصدر مسؤول يكشف عن مفاجأة للأخضر

أزمات الأبيض تتواصل.. لاعبو الزمالك يمتنعون عن التدريبات بسبب المستحقات المتأخرة

ريهام حجاج ترزق بتوأم من زوجها محمد حلاوة| صور

موضوعات متعلقة

محافظ الفيوم : نحر أضاحي المواطنين مجاناً بالمجازر الحكومية طوال أيام العيد

محافظ الفيوم : تخصيص 1523 ساحةً ومسجداً لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك

"تعليم الفيوم" يعلن جداول امتحانات الدور الثاني للعام الدراسي 2023/2022

محافظ الفيوم يترأس الاجتماع التنسيقى الأول لبرنامج "أسرة"

محافظ الفيوم يعتمد تنسيق التعليم الثانوي بـ 233 درجة

كسر مفاجئ يتسبب في قطع المياه عن بعض مناطق الفيوم

افتتاح المتحف الجيولوجي بكلية علوم الفيوم.. غدا

جامعة الفيوم: مجلس إدارة البرامج الجديدة يعقد جلسته رقم 85

ترشيحاتنا

هاخد رأيه في تدريب منتخب مصر .. ما علاقة جوارديولا بمدرب الزمالك؟

اعتراف أمريكي صادم.. الكشف عن سقوط مدوٍ للجيش الأوكراني بعد هجوم كارثي

تحت رعاية الرئيس السيسي .. الحكومة تطلق حملة 100 يوم صحة

محلل أمريكي: مخاوف واشنطن أوقفت هجوم زيلينسكي المضاد ضد روسيا بعد إعلان تمرد فاجنر|تقرير

«المالية» تعلن مواعيد صرف مرتبات يوليو وأغسطس وسبتمبر

شاهد .. لقطات جوية لـ المسجد الحرام وقت طواف الحجاج وأداء المناسك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ابنه شابة وتوأم .. معلومات عن أبناء ريهام حجاج بعد إنجابها اليوم

بعد استقبال توأمها .. أجرأ 10 صور لـ ريهام حجاج | شاهد

5400 كيلو متر.. شاب باكستاني يعبر دولا سيرا لأداء مناسك الحج

ريهام حجاج ترزق بتوأم من زوجها محمد حلاوة| صور

فيديو

التسريب بـ100 جنيه.. شاومينج تنشر أسئلة الكيمياء وضبط طالب صور الامتحان

عريس يوجه تعهد لوالد عروسه في ليلة الزفاف يثير جدل على السوشيال ميديا..شاهد

رقصة والدة أصالة تثير الجدل في زفاف ابنها.. فيديو

ارتفاع جديد قبل العيد.. مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: لغز فاغنر والجنجويد !

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: فقه الأضحية ومقاصدها التربوية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: قهوة وقرص ليريكا على متن الغواصة تيتان

هند عصام

هند عصام تكتب : مغامرة تيتان ولغز الأميرة المنحوسة

د جمال عبد ربه

جمال عبد ربه يكتب: دكتور عويضة وحلم الذهب الأبيض

نهال علام

نهال علام تكتب: قمة الميثاق التمويلي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الذكاء الاصطناعي والروبوتات القاتلة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب .. لبيك اللهم لبيك

اﻟﻤﺰﻳﺪ