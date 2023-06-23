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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الفيوم : نحر أضاحي المواطنين مجاناً بالمجازر الحكومية طوال أيام العيد

الدكتور احمد الانصارى
الدكتور احمد الانصارى محافظ الفيوم

أعلن الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، عن فتح 12 مجزراً حكومياً أمام الأهالي والجمعيات الأهلية الخيرية، لنحر الأضاحي مجاناً طوال أيام عيد الأضحى المبارك، مساهمة من المحافظة في التيسير على المواطنين، ومنع الذبح خارج المجازر، لضمان سلامة اللحوم والحفاظ على نظافة البيئة.

وناشد المحافظ، جميع أهالي المحافظة ومسئولي الجمعيات الأهلية، بتطبيق الإجراءات الوقائية، والالتزام بذبح الأضاحي بالمجازر، للحد من التلوث والحفاظ على البيئة، تحقيقاً للشكل الجمالي والحضاري، فضلاً عن الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.

وفي ذات السياق، وجه محافظ الفيوم، مدير مديرية الطب البيطري، بمنع ذبح الأضاحى بالطرق أو الشوارع أو خارج المجازر المعتمدة، حفاظاً على سلامة الذبائح من التلوث والصحة العامة للمواطنين، وفى حالة المخالفة يتم تطبيق الإجراءات القانونية وتطبيق الغرامات المالية المقررة.

كما وجه المحافظ بتوفير الأطباء البيطريين للعمل بالمجازر حتى انتهاء الإجازة، مشدداً على منع الراحات واستمرار العمل يومياً بمختلف مجازر المحافظة، كما كلف رؤساء مجالس المدن، والوحدات المحلية بتوفير كل ما يلزم من معدات لرفع مخلفات الذبح اليومية، وتوفير العمالة اللازمة وأدوات النظافة، والتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى لإجراء الصيانة اللازمة لشبكات المياه والصرف الصحي.

من جانبه، صرح الدكتور أيمن محمد عادل، مدير مديرية الطب البيطري، بأن المجازر الحكومية  التى تقرر فتحها أمام جموع المواطنين طوال فترة العيد بمركز الفيوم تشمل مجازر العزب، واللاهون، وهواره المقطع، والعدوة.

أما فى مركز أبشواي، فقد تم تحديد مجازر أبشواي، وطبهار، والعجميين، وفى مركز إطسا، تم تحديد مجزر إطسا، وفى مركز طامية, تم تحديد مجزر طامية، وفى مركز سنورس مجازر فيديمين، وترسا، وسنهور القبلية.

محافظ الفيوم يترأس الاجتماع التنسيقى الأول لبرنامج "أسرة"

 

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