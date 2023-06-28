أفشة يهنئ الجماهير عبر إنستجرام: عيد سعيد

هنأ اللاعب محمد مجدي أفشة، لاعب الأهلي، متابعيه بمناسبة عيد الأضحى المبارك، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة “إنستجرام” من خلال خاصية الستوري.

وشارك أفشة صورة له بالجلباب من صلاة العيد، وكتب: "عيد سعيد".

ووجه محمد مجدي أفشة رسالة لجماهير الفريق احتفالا بعيد الأضحى المبارك.

ونشر أفشة، عبر حسابه الرسمي ببموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، فيديو لتهنئة الجماهير بعيد الأضحى المبارك.

وكتب أفشة: “الخوف مش من اللي جاي.. الخوف من اللي بعد العيد️”.

وأضاف: "وكل سنة وأنتم طيبين.. عيد أضحى سعيد".

ويقترب مجلس إدارة النادي الأهلي من تجديد عقد أفشة خلال الفترة المقبلة، خاصة عقب تألقه مع الفريق في بطولة دوري أبطال أفريقيا.