عوض تاج الدين يكشف خطة الصحة لعيد الأضحى

كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس عبد الفتاح السيسي لشئون الصحة، تفاصيل خطة الدولة بجميع المستشفيات العامة والاستعدادات لحدوث طارئ.



وقال محمد عوض تاج الدين، في مداخلة هاتفية لبرنامج “صباح الخير يا مصر”، المذاع عبر قناة الأولى للتلفزيون المصري، اليوم الأربعاء، إن هناك توجيها لقطاع الطب الوقائي بضرورة تكثيف الحملات الرقابية على المنشآت الغذائية، وأماكن بيع اللحوم والطيور المذبوحة والمجمدة، وأيضًا منافذ بيع اللحوم المصنعة.

وأضاف أن ذلك للتأكد من صحتها وسلامتها قبل تقديمها للمستهلكين، بالإضافة إلى متابعة المرور على المجازر، وذلك بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية، كما وجه بتكثيف الحملات الوقائية لمكافحة البعوض والحشرات.

وأوضح أنه تم رفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات، خاصةً المستشفيات الواقعة بالمدن الساحلية والطرق السريعة والصحراوية، وذلك لضمان تقديم الخدمة الطبية والعلاجية الشاملة بأسرع وقت، كما تابع منظومة العمل بمبادرة “100 يوم صحة”.

وأشار إلى أنه تم بالتأكيد على جميع المديريات بزيادة الأطقم الطبية بالأقسام الحرجة والأطقم المعاونة، وذلك للعمل على مدار 24 ساعة، كما تأكد من توافر جميع المستلزمات والأدوات الطبية، وانتظام جميع الفرق الطبية بجميع التخصصات الطبية، وفقًا لجدول النوبتجيات.