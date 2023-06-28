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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

التنمية المحلية: رفع درجة الاستعداد بالقطاعات الخدمية والتصدي بحزم لأي تعديات

وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية

أجرى اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، اليوم الأربعاء، عدداً من الاتصالات الهاتفية مع المحافظين للاطمئنان على الأوضاع بالمحافظات خلال أول أيام عيد الأضحى المبارك.

وخلال الاتصالات الهاتفية، حرص وزير التنمية المحلية على تقديم التهنئة إلى المحافظين والعاملين بالإدارة المحلية بالمحافظات بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك وذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة، معرباً عن تمنياته بأن يعيد المولى عز وجل هذه الأيام المباركة  على الشعب المصري والقيادة السياسية بالخير واليُمن والبركات.

وأكد اللواء هشام آمنة أهمية تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمحال التجارية خلال فترة العيد، للتأكد من توافر السلع الرئيسية وصلاحيتها، وكذا المتابعة الدورية للأسواق، والإشراف الكامل على المجازر، وتوفير الأطقم اللازمة لتشغيلها، ومنع ذبح الأضاحي خارجها.

ووجه وزير التنمية المحلية بتفعيل غرف العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظات للعمل على مدار الساعة خلال أيام عيد الأضحى لمواجهة أي أحداث طارئة، والتواصل مباشرة مع غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة لمتابعة جميع تطورات الوضع في المحافظات، والتنسيق والتواصل مع غرفة عمليات مجلس الوزراء للتعامل مع الأحداث الطارئة أولًا بأول لسرعة اتخاذ  الإجراءات اللازمة في حالة الطوارئ.

وشدد اللواء هشام آمنة على ضرورة التواجد الميدانى للقيادات التنفيذية بالمحافظات، خاصة القطاعات الخدمية، ومراعاة تواجد أطقم ومجموعات عمل فنية وإدارية على مستوى عال من الكفاءة على مدار اليوم طوال فترة إجازة عيد الأضحى المبارك بالمرافق الخدمية لسرعة الاستجابة لمشكلات وشكاوى المواطنين.

كما أكد وزير التنمية المحلية أهمية قيام الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بالتعامل بكل حزم مع أي محاولات لاستغلال إجازة العيد والقيام بتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك وأراضي الدولة أو البناء المخالف وتفعيل وحدات التغيرات المكانية لرصد أي متغيرات غير قانونية والتعامل الفوري معها، وإزالتها على الفور تنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء في اجتماع مجلس المحافظين الأخير.

كما وجه اللواء هشام آمنة بالتنسيق المستمر بين الأجهزة التنفيذية بالمحافظات، وباقي الجهات الخدمية المعنية لتحقيق الانضباط في الشارع خلال أجازة العيد لعدم تعكير صفو المواطنين وفرحتهم بالعيد والعمل علي راحتهم  وتحقيق السيولة المرورية والتصدي لأي مخالفات أو اشغالات فالشوارع الرئيسية والفرعية .

وطالب وزير التنمية المحلية السادة المحافظين بضرورة قيام القيادات المحلية بجولات ميدانية على مدار اليوم وطوال إجازة العيد للرقابة على المتنزهات العامة. 

كما وجه "آمنة" بأهمية تكثيف حملات النظافة العامة ورفع تراكمات القمامة أولاً بأول للحفاظ على صحة المواطنين، خاصة في الأماكن التي تشهد زحاماً خلال أيام العيد.

وناشد وزير التنمية المحلية المواطنين التواصل مع مبادرة صوتك “مسموع بالوزارة” لتقديم أي شكاوى خلال أيام العيد على www.facebook.com/sotakmasmw وعن طريق الواتس آب على رقم 01150606783 وأيضاً على البريد الإلكترونى [email protected]، وذلك للتيسير على المواطنين وضمان وصول أى شكوى لهم بسهولة ويسر.

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