لديه حضور كبير.. صفاء أبو السعود: بحب تمثيل محمد رمضان أكثر من غنائه|فيديو

قالت صفاء أبو السعود، إن الفنان محمد رمضان لديه حضور كبير، وحضوره يجعل المشاهد برغب في مشاهدته، مؤكدة أنها تحب الفنان محمد رمضان في التمثيل أكثر من الغناء.

صفاء أبو السعود: إيمان العاصي قامت بطفرة في أدائها و تمثيلها

وأضافت صفاء أبو السعود خلال لقائها مع فضائية “إكسترا نيوز”، أن الفنانة إيمان العاصي قامت بطفرة في أدائها و تمثيلها ، متابعة:" لأول مرة إيمان تصبح بهذا الثقل"

صفاء أبو السعود: الفن لم يكن في بالي تماماً

تابعت صفاء أبو السعود:"أن الفن لم يكن في بالها تماماً، و كانت تريد أن تصبح طبيبة،و أن دخولها الفن كان صدفة"