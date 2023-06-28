عوض تاج الدين: 100 مليون صحة جزء من خطط مؤقتة

كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية والوقائية، تفاصيل جديدة بشأن مبادرة «100 مليون صحة»، مشيرا إلى أنها جزء من خطط مؤقتة لحين استكمال منظومة التأمين الصحي الشامل.



وأضاف محمد عوض تاج الدين، في مداخلة هاتفية لقناة الأولى للتلفزيون المصري، مساء اليوم الأربعاء، أن مصر تسعى لتغطية جميع محافظتها بالتأمين الصحي الشامل، موضحا أن التأمين الصحي الشامل استكمل في 6 محافظات وفي 3 محافظات تم تطبيق التأمين الصحي الشامل.

وتابع الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية والوقائية، أن هناك 3 محافظات بمراحلها النهائية والمراحل التجريبية، وهناك جدول زمني محدد لتغطية كل مناطق مصر بالتأمين الصحي الشامل.

