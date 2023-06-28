دخان الحرائق الكندية المدمرة يصل إلى أوروبا الغربية.. فيديو

عرضت فضائية "يورونيوز عربي"، فيديو يرصد دخان الحرائق الكندية المدمرة يصل إلى أوروبا الغربية.

وأوضحت أنه منذ بداية مايو، بلغت انبعاثات الكربون الناتجة عن الحرائق المدمرة في كندا أرقاماً خيالية، وأصبحت الآن تساوي الانبعاثات السنوية لهولندا.

وصل الدخان الناتج عن الحرائق الهائلة والمدمرة التي تشهدها كندا إلى أوروبا الغربية، ولكن من غير المتوقع أن تتحول السماء إلى اللون البرتقالي كما حصل في أمريكا الشمالية.

بلغ الدخان الجو في كلّ من إسبانيا والبرتغال ومن المتوقع أن يمتد إلى أوروبا الغربية وبريطانيا حتى نهاية يوم غد، الخميس.

